Враг атаковал Днепр: вспыхнул пожар, двое погибших, 4 раненых, мужчина в тяжелом состоянии (обновлено). ФОТО
Утром 20 октября враг нанес удар по Днепру.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
"Враг снова нанес удар по Днепру. Возник пожар", - говорится в сообщении.
По данным ОГА, предварительно, есть раненые.
Обновленная информация
По обновленным данным, три человека получили ранения из-за атаки россиян на склады в пригороде Днепра.
27-летний мужчина госпитализирован с ожогами. Он в тяжелом состоянии.
Больше о вражеской атаке на этот момент неизвестно.
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Обновленная информация
Как информирует Ганжа, до четырех выросло количество раненых из-за вражеской атаки на склады в Днепре.
Двое пострадавших в больнице. 33-летний мужчина – в крайне тяжелом состоянии, с ожогами всего тела. Ожогов получил и 30-летний мужчина. Его состояние тяжелое.
Позже он уточнил, что два человека погибли из-за атаки россиян на склады в пригороде Днепра.
Спасатели потушили пожар и обнаружили тела. Личности погибших устанавливают.
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