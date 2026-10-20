Враг атаковал Днепр: вспыхнул пожар, двое погибших, 4 раненых, мужчина в тяжелом состоянии (обновлено). ФОТО

Утром 20 октября враг нанес удар по Днепру.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Первые подробности

"Враг снова нанес удар по Днепру. Возник пожар", - говорится в сообщении.

По данным ОГА, предварительно, есть раненые.

Обновленная информация

По обновленным данным, три человека получили ранения из-за атаки россиян на склады в пригороде Днепра.

27-летний мужчина госпитализирован с ожогами. Он в тяжелом состоянии.

Больше о вражеской атаке на этот момент неизвестно.

Читайте также: Атака на Днепр 19 октября: разрушен дом, есть пострадавшая. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новость будет обновляться

Обновленная информация

Как информирует Ганжа, до четырех выросло количество раненых из-за вражеской атаки на склады в Днепре.

Двое пострадавших в больнице. 33-летний мужчина – в крайне тяжелом состоянии, с ожогами всего тела. Ожогов получил и 30-летний мужчина. Его состояние тяжелое.

Позже он уточнил, что два человека погибли из-за атаки россиян на склады в пригороде Днепра.

Спасатели потушили пожар и обнаружили тела. Личности погибших устанавливают.