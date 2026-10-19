Атака на Днепр 19 октября: разрушен дом, есть пострадавшая. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром 19 октября российские войска атаковали Днепр и Днепропетровскую область с помощью беспилотников и авиабомб. В Днепре разрушен один частный дом, еще как минимум три дома повреждены. Пострадала 84-летняя женщина, которую госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Последствия атаки на Днепр

Первые сообщения об ударе по Днепру поступили в 5:59. По информации ОВА, российские войска повредили частные дома. Предположительно, под завалами могли оказаться люди.

В 6:19 стало известно о пострадавшей 84-летней женщине. Медики доставили ее в больницу.

Позже Ганжа сообщил, что в результате утренней атаки один дом разрушен, а еще как минимум три повреждены. На местах ударов работают экстренные службы, продолжается ликвидация последствий обстрела.

















Какие районы Днепропетровской области оказались под ударом

С вечера 18 октября российские войска более 20 раз атаковали три района Днепропетровской области, применяя беспилотники и авиабомбы.

Никопольский район. Под ударом оказались районный центр, Покровская и Марганецкая громады. Повреждено предприятие.

Синельниковский район. В Зайцевской громаде в результате атаки произошел пожар.







Сколько российских дронов сбили над областью

По словам Ганжи, в течение ночи украинские силы противовоздушной обороны сбили 21 вражеский беспилотник в небе над Днепропетровской областью.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг нанес удар по Днепру: атакован объект критической инфраструктуры