Атака на Днепр 19 октября: разрушен дом, есть пострадавшая. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Утром 19 октября российские войска атаковали Днепр и Днепропетровскую область с помощью беспилотников и авиабомб. В Днепре разрушен один частный дом, еще как минимум три дома повреждены. Пострадала 84-летняя женщина, которую госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Последствия атаки на Днепр
Первые сообщения об ударе по Днепру поступили в 5:59. По информации ОВА, российские войска повредили частные дома. Предположительно, под завалами могли оказаться люди.
В 6:19 стало известно о пострадавшей 84-летней женщине. Медики доставили ее в больницу.
Позже Ганжа сообщил, что в результате утренней атаки один дом разрушен, а еще как минимум три повреждены. На местах ударов работают экстренные службы, продолжается ликвидация последствий обстрела.
Какие районы Днепропетровской области оказались под ударом
С вечера 18 октября российские войска более 20 раз атаковали три района Днепропетровской области, применяя беспилотники и авиабомбы.
- Никопольский район. Под ударом оказались районный центр, Покровская и Марганецкая громады. Повреждено предприятие.
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Синельниковский район. В Зайцевской громаде в результате атаки произошел пожар.
Сколько российских дронов сбили над областью
По словам Ганжи, в течение ночи украинские силы противовоздушной обороны сбили 21 вражеский беспилотник в небе над Днепропетровской областью.
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