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Новини Обстріли Дніпропетровщини
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Атака на Дніпро 19 жовтня: зруйновано будинок, є постраждала. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вранці 19 жовтня російські війська атакували Дніпро та Дніпропетровську область безпілотниками й авіабомбами. У Дніпрі зруйновано один приватний будинок, ще щонайменше три оселі пошкоджені. Постраждала 84-річна жінка, яку госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА  Олександр Ганжа.

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Наслідки атаки на Дніпро

Перші повідомлення про удар по Дніпру надійшли о 5:59. За інформацією ОВА, російські війська пошкодили приватні будинки. Попередньо, під завалами могли опинитися люди.

О 6:19 стало відомо про постраждалу 84-річну жінку. Медики доправили її до лікарні.

Пізніше Ганжа повідомив, що внаслідок ранкової атаки один будинок зруйнований, а ще щонайменше три пошкоджені. На місцях ударів працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків обстрілу.

Дніпро: нічна атака 19 жовтня
Дніпро: нічна атака 19 жовтня
Дніпро: нічна атака 19 жовтня
Дніпро: нічна атака 19 жовтня
Дніпро: нічна атака 19 жовтня
Дніпро: нічна атака 19 жовтня

Які райони Дніпропетровщини опинилися під ударом

З вечора 18 жовтня російські війська понад 20 разів атакували три райони Дніпропетровської області, застосовуючи безпілотники та авіабомби.

  • Нікопольський район. Під ударом опинилися районний центр, Покровська та Марганецька громади. Пошкоджено підприємство.

  • Синельниківський район. У Зайцівській громаді внаслідок атаки сталася пожежа.

Атака на Дніпропетровщину з вечора 18 жовтня
Атака на Дніпропетровщину з вечора 18 жовтня
Атака на Дніпропетровщину з вечора 18 жовтня

Скільки російських дронів збили над областю

За словами Ганжі, протягом ночі українські сили протиповітряної оборони збили 21 ворожий безпілотник у небі над Дніпропетровщиною.

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Автор: 

Дніпро (3211) обстріл (37547) Дніпропетровська область (5375) Дніпровський район (543) Нікопольський район (897) Синельниківський район (613)
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