Атака на Дніпро 19 жовтня: зруйновано будинок, є постраждала. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вранці 19 жовтня російські війська атакували Дніпро та Дніпропетровську область безпілотниками й авіабомбами. У Дніпрі зруйновано один приватний будинок, ще щонайменше три оселі пошкоджені. Постраждала 84-річна жінка, яку госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

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Наслідки атаки на Дніпро

Перші повідомлення про удар по Дніпру надійшли о 5:59. За інформацією ОВА, російські війська пошкодили приватні будинки. Попередньо, під завалами могли опинитися люди.

О 6:19 стало відомо про постраждалу 84-річну жінку. Медики доправили її до лікарні.

Пізніше Ганжа повідомив, що внаслідок ранкової атаки один будинок зруйнований, а ще щонайменше три пошкоджені. На місцях ударів працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків обстрілу.

















Які райони Дніпропетровщини опинилися під ударом

З вечора 18 жовтня російські війська понад 20 разів атакували три райони Дніпропетровської області, застосовуючи безпілотники та авіабомби.

Нікопольський район. Під ударом опинилися районний центр, Покровська та Марганецька громади. Пошкоджено підприємство.

Синельниківський район. У Зайцівській громаді внаслідок атаки сталася пожежа.







Скільки російських дронів збили над областю

За словами Ганжі, протягом ночі українські сили протиповітряної оборони збили 21 ворожий безпілотник у небі над Дніпропетровщиною.

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