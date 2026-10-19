Атака на Дніпро 19 жовтня: зруйновано будинок, є постраждала. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Вранці 19 жовтня російські війська атакували Дніпро та Дніпропетровську область безпілотниками й авіабомбами. У Дніпрі зруйновано один приватний будинок, ще щонайменше три оселі пошкоджені. Постраждала 84-річна жінка, яку госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Наслідки атаки на Дніпро
Перші повідомлення про удар по Дніпру надійшли о 5:59. За інформацією ОВА, російські війська пошкодили приватні будинки. Попередньо, під завалами могли опинитися люди.
О 6:19 стало відомо про постраждалу 84-річну жінку. Медики доправили її до лікарні.
Пізніше Ганжа повідомив, що внаслідок ранкової атаки один будинок зруйнований, а ще щонайменше три пошкоджені. На місцях ударів працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків обстрілу.
Які райони Дніпропетровщини опинилися під ударом
З вечора 18 жовтня російські війська понад 20 разів атакували три райони Дніпропетровської області, застосовуючи безпілотники та авіабомби.
- Нікопольський район. Під ударом опинилися районний центр, Покровська та Марганецька громади. Пошкоджено підприємство.
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Синельниківський район. У Зайцівській громаді внаслідок атаки сталася пожежа.
Скільки російських дронів збили над областю
За словами Ганжі, протягом ночі українські сили протиповітряної оборони збили 21 ворожий безпілотник у небі над Дніпропетровщиною.
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