Ворог атакував Дніпро: спалахнула пожежа, двоє загиблих, 4 поранених, чоловік у важкому стані (оновлено). ФОТО

Зранку 20 жовтня ворог завдав удару по Дніпру.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

"Ворог знову завдав удару по Дніпру. Спалахнула пожежа", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, попередньо, є поранені.

Оновлена інформація

За оновленими даними, троє людей дістали поранень через атаку росіян на склади у передмісті Дніпра.

27-річний чоловік госпіталізований з опіками. Він у важкому стані.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

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Оновлена інформація

Як інформує Ганжа, до чотирьох зросла кількість поранених через ворожу атаку на склади у Дніпрі.

Двоє постраждалих у лікарні. 33-річний чоловік - у вкрай важкому стані, з опіками всього тіла. Опіків дістав і 30-річний чоловік. Його стан тяжкий.

Пізніше він уточнив, що двоє людей загинули через атаку росіян на склади у передмісті Дніпра.



Рятувальники загасили пожежу та виявили тіла. Особи загиблих встановлюють.