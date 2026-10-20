Ворог атакував Дніпро: спалахнула пожежа, двоє загиблих, 4 поранених, чоловік у важкому стані (оновлено). ФОТО
Зранку 20 жовтня ворог завдав удару по Дніпру.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
"Ворог знову завдав удару по Дніпру. Спалахнула пожежа", - йдеться у повідомленні.
За даними ОВА, попередньо, є поранені.
Оновлена інформація
За оновленими даними, троє людей дістали поранень через атаку росіян на склади у передмісті Дніпра.
27-річний чоловік госпіталізований з опіками. Він у важкому стані.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
Оновлена інформація
Як інформує Ганжа, до чотирьох зросла кількість поранених через ворожу атаку на склади у Дніпрі.
Двоє постраждалих у лікарні. 33-річний чоловік - у вкрай важкому стані, з опіками всього тіла. Опіків дістав і 30-річний чоловік. Його стан тяжкий.
Пізніше він уточнив, що двоє людей загинули через атаку росіян на склади у передмісті Дніпра.
Рятувальники загасили пожежу та виявили тіла. Особи загиблих встановлюють.
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