Вибухи у Дніпрі: ворог ударив по об’єкту критичної інфраструктури

Вдень 21 жовтня ворог атакував об’єкт критичної інфраструктури у Дніпрі.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

Як зазначається, інформація про постраждалих наразі уточнюється.

"Загроза для міста триває. До відбою повітряної тривоги залишайтеся у безпечних місцях", - інформує очільник області.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

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