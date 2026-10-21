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Вибухи у Дніпрі: ворог ударив по об’єкту критичної інфраструктури
Вдень 21 жовтня ворог атакував об’єкт критичної інфраструктури у Дніпрі.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
Як зазначається, інформація про постраждалих наразі уточнюється.
"Загроза для міста триває. До відбою повітряної тривоги залишайтеся у безпечних місцях", - інформує очільник області.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
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