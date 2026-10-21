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Новини Атака на Дніпро
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Вибухи у Дніпрі: ворог ударив по об’єкту критичної інфраструктури

удар по дніпру 21 жовтня

Вдень 21 жовтня ворог атакував об’єкт критичної інфраструктури у Дніпрі.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

Як зазначається, інформація про постраждалих наразі уточнюється.

"Загроза для міста триває. До відбою повітряної тривоги залишайтеся у безпечних місцях", - інформує очільник області.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував Дніпро: спалахнула пожежа, двоє загиблих, 4 поранених, чоловік у важкому стані (оновлено). ФОТО

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Автор: 

Дніпро (3211) обстріл (37547) Дніпропетровська область (5375) Дніпровський район (543)
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