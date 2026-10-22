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Новини Бої на сході України
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РФ може піти на Павлоград та Дніпро, якщо Україна віддасть Слов’янськ і Краматорськ, - Зеленський

Зеленський розповів, чому небезпечно віддати Слов’янськ і Краматорськ

Президент Володимир Зеленський заявив, що передача Росії Краматорська та Слов'янська створить величезні ризики для України, адже ворог зможе просунутися далі й захопити значну кількість українських міст.

Про це глава держави заявив у подкасті The Diary Of A CEO, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка… І це веде прямо до Дніпропетровської області, до… Павлоград, Дніпро, Кривий Ріг - це моє рідне місто. Нікополь - це промисловий хаб, інженерний хаб, виробничий хаб. Це економіка нашої країни", - наголосив президент.

Зеленський назвав великим ризиком, якщо віддати Росії цю частину України.

"Це сильно укріплена оборона нашої нації, прямо тут… І якщо ми віддамо їм ці наші міста, то ризик величезний. Якщо він захоче йти далі, він зможе захопити величезну кількість наших міст", - додав він.

Читайте: Вибухи у Дніпрі: ворог ударив по об’єкту критичної інфраструктури

Автор: 

Дніпро (3213) Зеленський Володимир (27424) Краматорськ (1033) Павлоград (243) Донецька область (12040) Дніпропетровська область (5378) Дніпровський район (544) Павлоградський район (208) Краматорський район (1603) Слов’янськ (929)
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Топ коментарі
+12
Знову залякує Потужний україхнців? А хто відвів наші війська з бетонних укріплень в чисте поле біля Маріуполя та інших важливих міст? А хто розмінував акваторію Азовського моря? А хто знищив ракетні програми, шляхом їх не фінансування?
Сьогодні мешканці Павлограда, району, Синельниківського району і Дніпра хочуть запитати: а коли до них перестануть летіти КАБи, банндеролі, реактивні шахеди? Як там справи у дружбана шулєрмана, не всі ще вивів мільярди в офшори? Де обіцяні ракети і реактивні дрони? Кацапи зробили новеньку ракету "Філін", яка просто стирає наші об'єкти, летить не поміченою. а в нас крім фінансування марафону і фірми "Понти фраєра" нічого. Правда є дуже потужні обяцянки і звинувачування у всьому партнерів, опозицію і тільки не свої шкідливі для України дії.
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22.10.2026 12:17 Відповісти
+3
Я іншого від зелених овеч..к і не очікував почути. Прошу приїхати хоча би до Покровського, Чаплине, Просяної, Васильківки..., і пожити там неділю. Тільки після цього будете захищати злочинні дії влади.
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22.10.2026 12:54 Відповісти
+2
І якщо не віддасть, теж може піти.
Тільки пізніше, якщо "асвабадіт домбас".
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22.10.2026 12:11 Відповісти

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