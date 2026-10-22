РФ може піти на Павлоград та Дніпро, якщо Україна віддасть Слов’янськ і Краматорськ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що передача Росії Краматорська та Слов'янська створить величезні ризики для України, адже ворог зможе просунутися далі й захопити значну кількість українських міст.

Про це глава держави заявив у подкасті The Diary Of A CEO, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка… І це веде прямо до Дніпропетровської області, до… Павлоград, Дніпро, Кривий Ріг - це моє рідне місто. Нікополь - це промисловий хаб, інженерний хаб, виробничий хаб. Це економіка нашої країни", - наголосив президент.

Зеленський назвав великим ризиком, якщо віддати Росії цю частину України.

"Це сильно укріплена оборона нашої нації, прямо тут… І якщо ми віддамо їм ці наші міста, то ризик величезний. Якщо він захоче йти далі, він зможе захопити величезну кількість наших міст", - додав він.

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