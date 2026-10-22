РФ може піти на Павлоград та Дніпро, якщо Україна віддасть Слов’янськ і Краматорськ, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що передача Росії Краматорська та Слов'янська створить величезні ризики для України, адже ворог зможе просунутися далі й захопити значну кількість українських міст.
Про це глава держави заявив у подкасті The Diary Of A CEO, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка… І це веде прямо до Дніпропетровської області, до… Павлоград, Дніпро, Кривий Ріг - це моє рідне місто. Нікополь - це промисловий хаб, інженерний хаб, виробничий хаб. Це економіка нашої країни", - наголосив президент.
Зеленський назвав великим ризиком, якщо віддати Росії цю частину України.
"Це сильно укріплена оборона нашої нації, прямо тут… І якщо ми віддамо їм ці наші міста, то ризик величезний. Якщо він захоче йти далі, він зможе захопити величезну кількість наших міст", - додав він.
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Сьогодні мешканці Павлограда, району, Синельниківського району і Дніпра хочуть запитати: а коли до них перестануть летіти КАБи, банндеролі, реактивні шахеди? Як там справи у дружбана шулєрмана, не всі ще вивів мільярди в офшори? Де обіцяні ракети і реактивні дрони? Кацапи зробили новеньку ракету "Філін", яка просто стирає наші об'єкти, летить не поміченою. а в нас крім фінансування марафону і фірми "Понти фраєра" нічого. Правда є дуже потужні обяцянки і звинувачування у всьому партнерів, опозицію і тільки не свої шкідливі для України дії.
Тільки пізніше, якщо "асвабадіт домбас".