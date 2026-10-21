Россия выдумывает "успехи" на фронте, чтобы вытеснить Украину с ее земли, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что российские заявления об "успешных операциях" на поле боя не соответствуют действительности. В 2026 году Россия не одержит победу на фронте, поэтому пытается прибегнуть к любому давлению, чтобы вытеснить Украину с ее земли.

Об этом он заявил в эфире Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

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Об "успехах" россиян

"Это уже не первый раз, когда они заявляют о проведении успешных операций на поле боя. В 2026 году у них нет успехов. Они не выиграют на поле боя, поэтому хотят использовать любое давление, чтобы вытеснить нас с нашей же земли. Это несправедливо", — сказал президент.

По его словам, Россия также использует массированные атаки иранских дронов и баллистических ракет, чтобы создать хаос в стране.

"Однако мы остаемся сильными. Да, конечно, люди устали, и мы хотим завершить эту войну как можно скорее. Но вы понимаете, что никто не может просто так самостоятельно покинуть свои земли и дома", — добавил Зеленский.

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Гарантии безопасности и референдум

Зеленский назвал очень важными гарантии безопасности: "Мир, но с гарантиями безопасности, которые не дадут ни малейшего шанса любому агрессору в будущем вернуться с агрессией. Это главное для нашего народа".

В случае достижения мирного соглашения украинский парламент, по его словам, должен поддержать проведение референдума, на котором народ будет решать, одобрять ли его.

Трехсторонний формат

"Трехсторонний путь — лучший: президент Трамп с его лидерством, я и российский лидер. Лучше было бы и с европейцами, но как минимум втроем. Если у россиян будут какие-то вопросы к нам, а у нас — к россиянам, особенно чувствительные территориальные вопросы. Я всегда говорил, что открыт для переговоров в любом формате и по любым вопросам, но не говорите о нас без нас", — сказал Зеленский.

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