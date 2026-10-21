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Новости Прекращение войны Прекращение огня между Украиной и РФ
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Россия выдумывает "успехи" на фронте, чтобы вытеснить Украину с ее земли, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский считает, что российские заявления об "успешных операциях" на поле боя не соответствуют действительности. В 2026 году Россия не одержит победу на фронте, поэтому пытается прибегнуть к любому давлению, чтобы вытеснить Украину с ее земли.

Об этом он заявил в эфире Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

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Об "успехах" россиян

"Это уже не первый раз, когда они заявляют о проведении успешных операций на поле боя. В 2026 году у них нет успехов. Они не выиграют на поле боя, поэтому хотят использовать любое давление, чтобы вытеснить нас с нашей же земли. Это несправедливо", — сказал президент.

По его словам, Россия также использует массированные атаки иранских дронов и баллистических ракет, чтобы создать хаос в стране.

"Однако мы остаемся сильными. Да, конечно, люди устали, и мы хотим завершить эту войну как можно скорее. Но вы понимаете, что никто не может просто так самостоятельно покинуть свои земли и дома", — добавил Зеленский.

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Гарантии безопасности и референдум

Зеленский назвал очень важными гарантии безопасности: "Мир, но с гарантиями безопасности, которые не дадут ни малейшего шанса любому агрессору в будущем вернуться с агрессией. Это главное для нашего народа".

  • В случае достижения мирного соглашения украинский парламент, по его словам, должен поддержать проведение референдума, на котором народ будет решать, одобрять ли его.

Трехсторонний формат

"Трехсторонний путь — лучший: президент Трамп с его лидерством, я и российский лидер. Лучше было бы и с европейцами, но как минимум втроем. Если у россиян будут какие-то вопросы к нам, а у нас — к россиянам, особенно чувствительные территориальные вопросы. Я всегда говорил, что открыт для переговоров в любом формате и по любым вопросам, но не говорите о нас без нас", — сказал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (26258) переговоры (6093) война в Украине (9419)
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Топ комментарии
+6
Цього року:
минус Вовчанськ
минус Часів Яр
минус Покровськ
минус Мирноград
минус Гуляйполе
У Куп'янську, Костянтинівці, Оріхові, Добропіллі міські бої.
Київ ******** не тільки вночі, але вже і вдень як у тирі

... У 2026 році у них немає успіхів. Вони не виграють на полі бою..." - сказав президент.
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21.10.2026 16:25 Ответить
+5
Я так згадую, що то не Путін відводив 20 тисяч вояків ЗСУ від Криму, розміновував Чонгар та акваторію Маріуполя, відводив ЗСУ з першої лінії оборони на Донбасі, припиняв українські ракетні програми та будував нові автошляхи пр напрямкам майбутнього вторгнення мацковитів !

Якось дивно на цьому фоні слухати скиглення ЛІДОРА!
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21.10.2026 16:16 Ответить
+3
Ох и клоун. Минус логистика, минус порты, минус две трети экономики, минус энергетика. Минус треть населения погибшими и беженцами. Там кусок харьковской области если и не оккупирован, то точно уже не контролируется Украиной. Я ещё год назад в В. Бурлуке был. Сейчас там уже срака. И так по всем прифронтовым городам которые на наших картах зелёным закрашены. Что ты несёшь бестолочь ты гундосая. Кому ты это рассказываешь?
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21.10.2026 16:48 Ответить

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