США полтора года склоняют Украину к капитуляции на условиях Путина, но Европа не дала ей сдаться, - Каллас

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что американские переговорщики на протяжении полутора лет пытаются добиться от Украины капитуляции на условиях российского диктатора Владимира Путина. По ее словам, именно поддержка европейских государств позволила Киеву не согласиться на такие требования.

Об этом Каллас заявила 20 октября во время пленарных дебатов в Европейском парламенте в Страсбурге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

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"Хотя американские переговорщики уже почти два года, а теперь уже полтора года, пытаются подтолкнуть Украину к капитуляции, причина, по которой Украина не капитулировала на условиях Путина, заключается в том, что Европа поддерживала Украину", - подчеркнула Каллас.

Она заявила, что Евросоюз должен и в дальнейшем поддерживать Украину, поскольку, по ее убеждению, другого выбора у Европы нет.

ЕС должен выдвинуть России свои требования

Каллас напомнила, что в феврале 2026 года представила министрам иностранных дел Евросоюза план участия Европы в мирных переговорах, который сама назвала максималистским.

По ее словам, если Москва выдвигает максимальные требования, европейские государства также должны сформулировать свои жесткие условия, чтобы сбалансировать переговорный процесс.

"Если Россия выдвигает свои максимальные требования и запросы, мы также должны выложить на стол наши максимальные требования, чтобы, так сказать, сбалансировать эти переговоры", - пояснила дипломатка.

Одним из ключевых вопросов Каллас назвала возможное снятие санкций с России. Она подчеркнула, что решение о европейских ограничениях принимает именно Евросоюз, а значит, его представители должны участвовать в мирных переговорах.

Верховный представитель ЕС подчеркнула, что Европа не должна соглашаться на уступки Москве без выполнения своих собственных требований.

"Мы не отдаем эти вещи бесплатно, потому что речь идет не только о том, чтобы наступил мир, но и о том, чтобы этот мир был прочным и справедливым", – подытожила Каллас.

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