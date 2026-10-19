Европа может предложить Путину "заморозку" войны или обмен Донбасса на вступление Украины в НАТО, - FT

Если европейские лидеры проведут переговоры с диктатором РФ Путиным, ему, вероятно, предложат один из двух путей к миру: заморозить войну на нынешней линии соприкосновения в обмен на гарантии того, что Украина не вступит в НАТО, или получить оставшуюся часть Донбасса при условии, что Киев станет членом Альянса.

Об этом говорится в аналитическом материале Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Два возможных предложения

По оценке издания, когда состоятся переговоры Европы с Путиным, российскому диктатору представят два варианта:

замораживание конфликта на нынешней линии контроля, а взамен — гарантия, что Украина никогда не вступит в НАТО;

передача Украиной России оставшейся части Донбасса, но при условии вступления Украины в НАТО.

В FT отмечают, что часть украинцев восприняла бы любой из этих вариантов как предательство. Впрочем, учитывая сильное стремление к миру в стране, Зеленскому, по мнению издания, может удаться "продать" обе идеи.

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Почему Европа меняет подход

Европейцы гораздо менее уверены в том, что Путин готов принять хотя бы одну из них, однако считают важным начать прямой диалог с россиянами.

По данным FT, в европейских столицах укрепляется консенсус о том, что континент больше не может мириться с ситуацией, когда с Путиным разговаривают только американцы. Каналы связи с россиянами уже открыты, а беседа европейских лидеров с Путиным может состояться в ближайшее время.

Издание связывает изменение подхода с убеждением, что "умиротворение" Трампа становится все менее эффективным, в частности из-за его сосредоточенности на промежуточных выборах и недовольства тем, что Европа, по его мнению, не помогла ему в Иране.

Европейцы также опасаются, что политика США определяется прежде всего желанием заключать бизнес-сделки с Россией, а не целостным видением безопасности.

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Нынешний подход Европы опирается на две опоры — поддержку Украины и санкции против России. Обе считаются ключевыми, особенно на фоне ослабления поддержки со стороны США.

Но прямое участие Европы в мирном процессе все чаще воспринимается как необходимость, в частности потому, что Украину, как пишет издание, держат на плаву европейские деньги после прекращения финансовой помощи со стороны США.

Встреча втроем

В материале говорится, что сам Путин, как полагают, обсуждает идею трехсторонней встречи с Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином. Такая встреча, отмечает FT, соответствовала бы претензиям России на статус сверхдержавы и оставила бы за дверью Украину и ее важнейших партнеров. Ранее об этом сообщала The Wall Street Journal.

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Другой тон Зеленского

Отдельная часть материала посвящена кризису в отношениях США и Украины, который, по словам авторов, напоминает самые мрачные дни 2025 года.

На этот раз Зеленский, по мнению издания, гораздо менее сдержан в отношении Трампа: он прямо обвинил США в ограничении спутниковых услуг в Украине и предположил, что Трампа привлекают автократы. Украина также проигнорировала требование США прекратить удары по российским энергетическим объектам; в эти выходные произошли одни из крупнейших ударов по нефтяным объектам в Санкт-Петербурге.

FT предполагает, что в более резком тоне Зеленского есть не только гнев, но и расчет: Трамп теряет позиции в опросах, а республиканцы, судя по всему, идут к поражению на промежуточных выборах, поэтому может быть полезно обратиться к американцам в обход президента.

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Спутники

В то же время, как отмечает FT, в настоящее время украинские власти во главе с президентом Зеленским, как и раньше, в значительной степени зависят от спутниковых возможностей США, в частности Starshield и Starlink, как для защиты от российских атак, так и для получения информации, необходимой для наступательных операций.

Европа стремится уменьшить зависимость: финские компании Nokia и Iceye в этом месяце объявили о партнерстве по разработке спутниковых сетей, но первые запуски ожидаются только в 2028 году, поэтому они не решат нынешних проблем Украины, добавляет издание.