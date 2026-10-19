Європа може запропонувати Путіну "заморозку" війни або обмін Донбасу на вступ України в НАТО, - FT
Якщо європейські лідери проведуть переговори з диктатором РФ Путіним, йому, ймовірно, запропонують один із двох шляхів до миру: заморозити війну на нинішній лінії зіткнення в обмін на гарантії, що Україна не вступить до НАТО, або отримати решту Донбасу за умови, що Київ стане членом Альянсу.
Про це йдеться в аналітичному матеріалі Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.
Дві можливі пропозиції
За оцінкою видання, коли відбудуться переговори Європи з Путіним, російському диктатору представлять два варіанти:
- заморожування конфлікту на нинішній лінії контролю, а взамін — гарантія, що Україна ніколи не вступить до НАТО;
- передача Україною Росії решти Донбасу, але за умови вступу України до НАТО.
У FT зазначають, що частина українців сприйняла б будь-який із цих варіантів як зраду. Втім, з огляду на сильне прагнення до миру в країні Зеленському, на думку видання, може вдатися "продати" обидві ідеї.
Чому Європа змінює підхід
Європейці значно менше впевнені, що Путін готовий прийняти бодай одну з них, проте вважають важливим розпочати пряму розмову з росіянами.
За даними FT, у європейських столицях зростає консенсус, що континент більше не може миритися зі ситуацією, коли з Путіним говорять лише американці. Канали зв'язку з росіянами вже відкриті, а розмова європейських лідерів із Путіним може відбутися найближчим часом.
Видання пов'язує зміну підходу з переконанням, що "заспокоєння" Трампа дедалі менш ефективне, зокрема через його зосередженість на проміжних виборах і невдоволення тим, що Європа, на його думку, не допомогла йому в Ірані.
Європейці також побоюються, що політика США визначається насамперед бажанням укладати бізнес-угоди з Росією, а не цілісним баченням безпеки.
Нинішній підхід Європи тримається на двох опорах — підтримці України та санкціях проти Росії. Обидві вважаються ключовими, особливо на тлі послаблення підтримки з боку США.
Але пряма участь Європи в мирному процесі дедалі частіше сприймається як необхідність, зокрема тому, що Україну, як пише видання, тримають на плаву європейські гроші після припинення фінансової допомоги США.
Зустріч утрьох
У матеріалі йдеться, що сам Путін, як вважають, обговорює ідею тристоронньої зустрічі з Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Така зустріч, наголошує FT, відповідала б претензіям Росії на статус наддержави й залишила б за дверима Україну та її найважливіших партнерів. Раніше про це повідомляла The Wall Street Journal.
Інший тон Зеленського
Окрему частину матеріалу присвячено кризі у відносинах США та України, яка, за словами авторів, нагадує найтемніші дні 2025 року.
Цього разу Зеленський, на думку видання, значно менш стриманий щодо Трампа: він прямо звинуватив США в обмеженні супутникових послуг в Україні та припустив, що Трампа приваблюють автократи. Україна також проігнорувала вимогу США припинити удари по російських енергетичних об'єктах; цими вихідними відбулися одні з найбільших ударів по нафтових об'єктах у Санкт-Петербурзі.
FT припускає, що в різкішому тоні Зеленського є не лише гнів, а й розрахунок: Трамп слабшає в опитуваннях, а республіканці, судячи з усього, прямують до поразки на проміжних виборах, тож може бути корисно звернутися до американців через голову президента.
Супутники
Водночас, як зазначає FT, нині українська влада на чолі з президентом Зеленським, як і раніше, значною мірою залежить від супутникових можливостей США, зокрема Starshield і Starlink, як для захисту від російських атак, так і для отримання інформації, необхідної для наступальних операцій.
Європа прагне зменшити залежність: фінські компанії Nokia та Iceye цього місяця оголосили про партнерство для розробки супутникових мереж, але перші запуски очікуються лише 2028 року, тому вони не вирішать нинішніх проблем України, додає видання.
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