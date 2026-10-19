Без України не буде остаточних рішень щодо завершення війни, - міністр оборони Польщі

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що остаточні рішення щодо завершення російсько-української війни неможливо ухвалювати без участі України. Він також наголосив на необхідності залучення європейських держав до переговорів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише польський телеканал TVP Kraków.

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Косіняк-Камиш назвав умову для мирних переговорів

Віцепрем’єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш прокоментував пропозиції щодо можливого саміту про мир в Україні за участю США, Росії та Китаю.

За його словами, без України неможливо ухвалити остаточні рішення про завершення війни. Він також зазначив, що переговори мають відбуватися за участю європейських держав.

"Складно говорити про ухвалення остаточних рішень без присутності України. Отже, форматів зустрічей може бути дуже багато, але я не уявляю собі іншого формату, ніж за участю України та європейських держав, який гарантуватиме Україні стабільність і мир", — наголосив глава польського Міноборони.

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Зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна обговорюють у ЗМІ

За інформацією ЗМІ, російський диктатор Володимир Путін запропонував президенту США Дональду Трампу та лідеру Китаю Сі Цзіньпіну зустрітися наступного місяця, щоб обговорити війну в Україні.

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що не мають інформації про можливу зустріч лідерів трьох країн.

Водночас державний секретар США Марко Рубіо 19 жовтня під час візиту до Узбекистану підтвердив, що сторони обговорювали можливу зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна.

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