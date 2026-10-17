Зустріч з американською стороною може відбутися наступного тижня, - Зеленський

Сполучені Штати давали Україні сигнал, що наступна зустріч може відбутися наступного тижня.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

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Будь-де і в будь-якому форматі

"Американський майданчик для перемовин буде працювати. Ми розраховуємо, що вони будуть більше тиснути саме на Путіна, а не на нас. Інакше це просто несправедливо", - зазначив Зеленський.

Що стосується зустрічей з американською стороною, то Україна готова зустрічатися будь-де і в будь-якому форматі.

"Ми розраховуємо зустрітись, готові зустрічатись в Україні, в Європі. Хочуть в Америці – нехай нас запрошують. Всюди готові до перемовин і до будь-якого формату: втрьох, вдвох, вчотирьох, плюс пʼять – неважливо. Важливий мир. Американська сторона давала нам сигнал: може бути у нас з ними зустріч на наступному тижні", - розповів президент.

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Участь Європи в перемовинах

"І безумовно, європейцям треба, на мій погляд, мати свою інфраструктуру і свій напрям щодо перемовин з Росією. Треба рухатись усіма можливостями, щоб зупинити війну", - додав президент.

Також він повідомив, що окремо буде розмова з Туреччиною: "Я збираюсь говорити окремо з Президентом Ердоганом щодо моря та продовольчої безпеки, а також із представниками країн Близького Сходу".

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Що передувало

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив, що США опрацьовують можливість проведення тристоронньої зустрічі, майданчиком для якої можуть стати ОАЕ, Саудівська Аравія, США або одна з країн Європи, однак офіційного підтвердження від сторін наразі немає.