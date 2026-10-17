Зустріч з американською стороною може відбутися наступного тижня, - Зеленський
Сполучені Штати давали Україні сигнал, що наступна зустріч може відбутися наступного тижня.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
Будь-де і в будь-якому форматі
"Американський майданчик для перемовин буде працювати. Ми розраховуємо, що вони будуть більше тиснути саме на Путіна, а не на нас. Інакше це просто несправедливо", - зазначив Зеленський.
Що стосується зустрічей з американською стороною, то Україна готова зустрічатися будь-де і в будь-якому форматі.
"Ми розраховуємо зустрітись, готові зустрічатись в Україні, в Європі. Хочуть в Америці – нехай нас запрошують. Всюди готові до перемовин і до будь-якого формату: втрьох, вдвох, вчотирьох, плюс пʼять – неважливо. Важливий мир. Американська сторона давала нам сигнал: може бути у нас з ними зустріч на наступному тижні", - розповів президент.
Участь Європи в перемовинах
"І безумовно, європейцям треба, на мій погляд, мати свою інфраструктуру і свій напрям щодо перемовин з Росією. Треба рухатись усіма можливостями, щоб зупинити війну", - додав президент.
Також він повідомив, що окремо буде розмова з Туреччиною: "Я збираюсь говорити окремо з Президентом Ердоганом щодо моря та продовольчої безпеки, а також із представниками країн Близького Сходу".
Що передувало
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив, що США опрацьовують можливість проведення тристоронньої зустрічі, майданчиком для якої можуть стати ОАЕ, Саудівська Аравія, США або одна з країн Європи, однак офіційного підтвердження від сторін наразі немає.
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