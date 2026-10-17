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Новини Зеленський погодився на зустріч з Путіним
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США пропонують тристоронню зустріч із Путіним, але підтвердження від РФ немає, - Зеленський

зеленський,путін

США опрацьовують можливість проведення тристоронньої зустрічі, майданчиком для якої можуть стати ОАЕ, Саудівська Аравія, США або одна з країн Європи, однак офіційного підтвердження від сторін наразі немає.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час спілкування зі ЗМІ, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

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Близький Схід, майданчик G20 та відсутність підтверджень

"США працює над цим. У них є пропозиція тристоронньої зустрічі", - запевнив глава держави.

За його інформацією, перемовини можуть організувати в одній із держав Близького Сходу - ОАЕ чи Саудівській Аравії, або безпосередньо у Сполучених Штатах на полях саміту G20.

"Але ніякого підтвердження ще не було - ні від Росії, ні від США", - зауважив Зеленський.

Ініціатива європейських партнерів

Окрім того, розглядається також можливість зустрічі в одній із європейських країн.

"Європейці починають контактувати з приводу цього. Подивимося на результат трішки пізніше", - резюмував Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (27414) путін володимир (13766)
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Топ коментарі
+8
Портніков каже "Путіну потрібна особиста зустріч тільки для підтвердження капітуляції України. Інші зустрічі з Зеленським його не цікавлять". Але в Криворіжській школі дипломатії та юриспруденції такому не вчили.
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17.10.2026 16:25 Відповісти
+5
Якщо підірве себе разом із путіним та трампом зробить світу велику послугу і війде в історію як герой.
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17.10.2026 16:31 Відповісти
+4
То для чого ти це виставляєш? - шоб шо?
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17.10.2026 16:23 Відповісти

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