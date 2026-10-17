США пропонують тристоронню зустріч із Путіним, але підтвердження від РФ немає, - Зеленський
США опрацьовують можливість проведення тристоронньої зустрічі, майданчиком для якої можуть стати ОАЕ, Саудівська Аравія, США або одна з країн Європи, однак офіційного підтвердження від сторін наразі немає.
Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час спілкування зі ЗМІ, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
Близький Схід, майданчик G20 та відсутність підтверджень
"США працює над цим. У них є пропозиція тристоронньої зустрічі", - запевнив глава держави.
За його інформацією, перемовини можуть організувати в одній із держав Близького Сходу - ОАЕ чи Саудівській Аравії, або безпосередньо у Сполучених Штатах на полях саміту G20.
"Але ніякого підтвердження ще не було - ні від Росії, ні від США", - зауважив Зеленський.
Ініціатива європейських партнерів
Окрім того, розглядається також можливість зустрічі в одній із європейських країн.
"Європейці починають контактувати з приводу цього. Подивимося на результат трішки пізніше", - резюмував Зеленський.
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