США предлагают трехстороннюю встречу с Путиным, но подтверждения от РФ нет, - Зеленский

США рассматривают возможность проведения трехсторонней встречи, площадкой для которой могут стать ОАЭ, Саудовская Аравия, США или одна из стран Европы, однако официального подтверждения от сторон пока нет.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время общения со СМИ, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Ближний Восток, площадка G20 и отсутствие подтверждений

"США работают над этим. У них есть предложение о трехсторонней встрече", - заверил глава государства.

По его информации, переговоры могут организовать в одной из стран Ближнего Востока - ОАЭ или Саудовской Аравии - либо непосредственно в Соединенных Штатах на полях саммита G20.

"Но никакого подтверждения пока не было - ни от России, ни от США", - отметил Зеленский.

Инициатива европейских партнеров

Кроме того, рассматривается также возможность встречи в одной из европейских стран.

"Европейцы начинают налаживать контакты по этому поводу. Посмотрим на результат чуть позже", - резюмировал Зеленский.