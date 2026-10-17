Встреча с американской стороной может состояться на следующей неделе, - Зеленский

Соединенные Штаты дали Украине понять, что следующая встреча может состояться на следующей неделе.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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Где угодно и в любом формате

"Американская площадка для переговоров будет работать. Мы рассчитываем, что они будут больше давить именно на Путина, а не на нас. Иначе это просто несправедливо", - отметил Зеленский.

Что касается встреч с американской стороной, то Украина готова встречаться где угодно и в любом формате.

"Мы рассчитываем встретиться, готовы встречаться в Украине, в Европе. Хотят в Америке - пусть нас приглашают. Везде готовы к переговорам и к любому формату: втроем, вдвоем, вчетвером, плюс пять - неважно. Важен мир. Американская сторона давала нам сигнал: возможно, у нас с ними состоится встреча на следующей неделе", - рассказал президент.

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Участие Европы в переговорах

"И, безусловно, европейцам, на мой взгляд, нужно иметь свою инфраструктуру и свою линию по переговорам с Россией. Нужно использовать все возможности, чтобы остановить войну", - добавил президент.

Также он сообщил, что отдельно состоится беседа с Турцией: "Я собираюсь поговорить отдельно с президентом Эрдоганом о море и продовольственной безопасности, а также с представителями стран Ближнего Востока".

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Что предшествовало

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил, что США рассматривают возможность проведения трехсторонней встречи, площадкой для которой могут стать ОАЭ, Саудовская Аравия, США или одна из стран Европы, однако официального подтверждения от сторон пока нет.