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Новини Зустріч Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна
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Путін хоче провести саміт із Трампом і Сі Цзіньпіном щодо завершення війни, - Пєсков

Росія хоче саміт Путіна, Трампа і Сі Цзіньпіна щодо України

Росія пропонує провести в листопаді тристоронній саміт за участю президента США Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю The Wall Street Journal заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

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Зазначається, що Москва розглядає таку зустріч як можливість обговорити завершення війни проти України на вигідних для Кремля умовах. Президента України Володимира Зеленського до участі в переговорах, за наявною інформацією, не планують запрошувати.

Що в Кремлі кажуть про можливий саміт

Пєсков заявив, що наразі немає чіткого розуміння ані щодо проведення зустрічі, ані щодо її можливого порядку денного.

"Поки немає чіткого розуміння щодо самої зустрічі чи її потенційного порядку денного, хоча всі три сторони визнають гіпотетичну можливість такої зустрічі", - сказав речник Кремля.

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Раніше Пєсков називав корисною потенційну зустріч Путіна, Трампа та Сі Цзіньпіна на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Від кого має надійти ініціатива

На початку жовтня помічник Путіна Юрій Ушаков уточнював, що ініціатива щодо організації переговорів має виходити від Китаю, якщо Трамп підтвердить свою участь у саміті.

Таким чином, ідея тристоронньої зустрічі поки залишається на рівні можливого сценарію. Конкретних домовленостей про проведення саміту та його порядок денний, за словами Пєскова, немає.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27414) путін володимир (13766) Сі Цзіньпін (459) Трамп Дональд (8490)
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Топ коментарі
+21
Не понял, а с кем параша воюет- со Штатами или с Китаем?
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19.10.2026 07:41 Відповісти
+14
Які з них господарі Світу? Один Малу Токмачку 2 роки штурмує, другий в Ірані обісрався, а третій не обісрався на Тайвані лише тому, що не поліз туди.
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19.10.2026 07:53 Відповісти
+12
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19.10.2026 07:40 Відповісти

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