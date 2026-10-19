Путин хочет провести саммит с Трампом и Си Цзиньпином по вопросу завершения войны, - Песков

Россия предлагает провести в ноябре трехсторонний саммит с участием президента США Дональда Трампа, российского диктатора Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервьюThe Wall Street Journal заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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Отмечается, что Москва рассматривает такую встречу как возможность обсудить завершение войны против Украины на выгодных для Кремля условиях. Президента Украины Владимира Зеленского к участию в переговорах, по имеющейся информации, приглашать не планируют.

Что в Кремле говорят о возможном саммите

Песков заявил, что пока нет четкого понимания ни относительно проведения встречи, ни относительно ее возможной повестки дня.

"Пока нет четкого понимания ни самой встречи, ни ее потенциальной повестки дня, хотя все три стороны признают гипотетическую возможность такой встречи", - сказал пресс-секретарь Кремля.

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Ранее Песков называл полезной потенциальную встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина в кулуарах саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

От кого должна исходить инициатива

В начале октября помощник Путина Юрий Ушаков уточнял, что инициатива по организации переговоров должна исходить от Китая, если Трамп подтвердит свое участие в саммите.

Таким образом, идея трехсторонней встречи пока остается на уровне возможного сценария. Конкретных договоренностей о проведении саммита и его повестке дня, по словам Пескова, нет.

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