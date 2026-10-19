Зеленский заявил, что решения Вашингтона выглядят как попытка заставить Украину капитулировать

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что последние решения Вашингтона выглядят как попытка заставить Украину капитулировать перед Россией. В то же время он надеется, что после промежуточных выборов в США отношения станут более спокойными.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его интервью изданию Bloomberg.

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Зеленский объяснил, почему решения США вызывают беспокойство

По словам президента, среди шагов, вызывающих вопросы, — ограничение работы Starlink и задержка поставок ракет для систем Patriot, за которые Украина уже заплатила.

"Я считаю, что были предприняты шаги, чтобы убедить Украину капитулировать", — сказал Зеленский.

Он уточнил, что не утверждает, будто американские партнеры сознательно стремятся к такому результату. Однако, по его мнению, последние решения Вашингтона могут создавать именно такое впечатление.

Зеленский также отметил, что президент США Дональд Трамп поддерживает хорошие отношения с российским диктатором Владимиром Путиным. В то же время, по словам украинского президента, Трамп пока не может заставить Путина прекратить войну.

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После выборов в США Зеленский ожидает более спокойных отношений

Президент Украины надеется, что после промежуточных выборов в США, которые должны состояться 3 ноября, политическая ситуация станет более спокойной.

"Во время выборов политика очень агрессивна. Думаю, сейчас — агония, но после выборов жизнь продолжится, и, верю, станет спокойнее", — пояснил он.

Зеленский также подчеркнул, что для Украины важно реагировать на риски заранее, пока они не стали критическими.

"Когда для Украины существуют риски масштаба цунами, вмешиваться нужно, пока это лишь легкий шторм. Думаю, на кону стоит гораздо больше, чем соглашение о дизельном топливе", — добавил президент.