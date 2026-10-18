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Новости
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Зеленский провел разговор с Уиткоффом и Кушнером: Готовим следующие дипломатические шаги

Зеленский поговорил с Виткоффом и Кушнером

В воскресенье, 18 октября, президент Владимир Зеленский провел беседу с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

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"Мир приходит благодаря силе"

Президент подчеркнул, что "мир приходит благодаря силе и сотрудничеству, основанному на доверии".

"Мы со своей стороны делаем все для этого и для того, чтобы позиция Америки была сильной и помогала приблизить мир, которого все, кроме России, ждут уже более четырех с половиной лет", — подчеркнул Зеленский.

Результаты встречи во Флориде и новые дипломатические шаги

Стороны, в частности, обсудили итоги встречи команд во Флориде.

"Фактически наши команды находятся в постоянном контакте. Мы также готовим следующие шаги в области дипломатии. Постоянно информируем партнеров о реальной ситуации с российскими обстрелами, которые не прекращаются ни на минуту, и о вопросах ПВО", — рассказал глава государства.

Он подчеркнул, что именно от позиции Америки здесь многое зависит.

"Украина и впредь готова работать конструктивно, честно и на реальный результат. Благодарю всех в Америке, кто поддерживает именно такой подход и Украину", — добавил Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (26268) Кушнер Джаред (170) США (30804) Стив Уиткофф (421)
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Топ комментарии
+15
" ... Постійно інформуємо партнерів про реальну ситуацію з російськими обстрілами, які не припиняються ні на хвилину, і питання ППО", - розповів глава держави.
Невгамовний ти наш інформатор, то лукашенка про "вагнерівців" проінформував, то неодноразово всіх і в тому числі і кацапську розвідку про те, що в Україні немає ракет "Петріот", то український народ "інформуєш" так, що дістав всіх до печінок - говорун-інформатор.
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18.10.2026 18:14 Ответить
+14
Олександр Лобанов: А чи хтось бачив більш професійну діяльність по системному гібридному руйнуванню країни? Колись це війде у всі підручники світу з питань шпигунства та диверсій. Нас знищує СУПЕР професіональний ВОРОГ. Восьмий рік ми подовжуємо обговорювати саме те, що їм потрібно і реагувати так, як їм потрібно, роздмухуючи тему непрофесійності, про@бів, помилок та ін. А тим часом ворог робить своє. Це те саме, що сміятися та обговорювати, як грабіжник недолуго виносить речі з вашого помешкання і скільки він зробив помилок, коли ламав систему захисту вашого будинку. Тим саме ми критично применшуємо роль ворога.
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18.10.2026 18:16 Ответить
+12
Третєсортний комік провів розмову з двома ділками (можна і "баригами") про "дипломатичні кроки"? Стидаюсь спитати: а в кого з них є дипломатична освіта і досвід роботи в сфері дипломатії?
(криворагульску бидлодипломатію як аргумент можна не наводити)
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18.10.2026 18:15 Ответить

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