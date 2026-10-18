Зеленский провел разговор с Уиткоффом и Кушнером: Готовим следующие дипломатические шаги

В воскресенье, 18 октября, президент Владимир Зеленский провел беседу с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

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"Мир приходит благодаря силе"

Президент подчеркнул, что "мир приходит благодаря силе и сотрудничеству, основанному на доверии".

"Мы со своей стороны делаем все для этого и для того, чтобы позиция Америки была сильной и помогала приблизить мир, которого все, кроме России, ждут уже более четырех с половиной лет", — подчеркнул Зеленский.

Результаты встречи во Флориде и новые дипломатические шаги

Стороны, в частности, обсудили итоги встречи команд во Флориде.

"Фактически наши команды находятся в постоянном контакте. Мы также готовим следующие шаги в области дипломатии. Постоянно информируем партнеров о реальной ситуации с российскими обстрелами, которые не прекращаются ни на минуту, и о вопросах ПВО", — рассказал глава государства.

Он подчеркнул, что именно от позиции Америки здесь многое зависит.

"Украина и впредь готова работать конструктивно, честно и на реальный результат. Благодарю всех в Америке, кто поддерживает именно такой подход и Украину", — добавил Зеленский.

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