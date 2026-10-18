Зеленский провел разговор с Уиткоффом и Кушнером: Готовим следующие дипломатические шаги
В воскресенье, 18 октября, президент Владимир Зеленский провел беседу с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.
"Мир приходит благодаря силе"
Президент подчеркнул, что "мир приходит благодаря силе и сотрудничеству, основанному на доверии".
"Мы со своей стороны делаем все для этого и для того, чтобы позиция Америки была сильной и помогала приблизить мир, которого все, кроме России, ждут уже более четырех с половиной лет", — подчеркнул Зеленский.
Результаты встречи во Флориде и новые дипломатические шаги
Стороны, в частности, обсудили итоги встречи команд во Флориде.
"Фактически наши команды находятся в постоянном контакте. Мы также готовим следующие шаги в области дипломатии. Постоянно информируем партнеров о реальной ситуации с российскими обстрелами, которые не прекращаются ни на минуту, и о вопросах ПВО", — рассказал глава государства.
Он подчеркнул, что именно от позиции Америки здесь многое зависит.
"Украина и впредь готова работать конструктивно, честно и на реальный результат. Благодарю всех в Америке, кто поддерживает именно такой подход и Украину", — добавил Зеленский.
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Невгамовний ти наш інформатор, то лукашенка про "вагнерівців" проінформував, то неодноразово всіх і в тому числі і кацапську розвідку про те, що в Україні немає ракет "Петріот", то український народ "інформуєш" так, що дістав всіх до печінок - говорун-інформатор.
(криворагульску бидлодипломатію як аргумент можна не наводити)