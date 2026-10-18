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Новини Мирні перемовини
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Зеленський провів розмову з Віткоффом та Кушнером: Готуємо наступні дипломатичні кроки

Зеленський поговорив із Віткоффом та Кушнером

У неділю, 18 жовтня, президент Володимир Зеленський провів розмову з представниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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"Мир приходить завдяки силі"

Президент наголосив, що "мир приходить завдяки силі і співпраці, що будується на довірі".

"Все зі свого боку для цього робимо і для того, щоб позиція Америки була сильною та допомагала наблизити мир, якого всі, окрім Росії, чекають уже понад чотири з половиною роки", - наголосив Зеленський.

Результати зустрічі у Флориді та нові дипломатичні кроки

Сторони, зокрема, обговорили результати зустрічі команд у Флориді.

"Фактично постійно наші команди у комунікації. Готуємо також наступні кроки у дипломатії. Постійно інформуємо партнерів про реальну ситуацію з російськими обстрілами, які не припиняються ні на хвилину, і питання ППО", - розповів глава держави.

Він наголосив, що саме від позиції Америки тут багато чого залежить.

"Україна і надалі готова працювати конструктивно, чесно і на реальний результат. Дякую всім в Америці, хто підтримує саме такий підхід і Україну", - додав Зеленський.

Читайте також: Зеленський: Наша команда направила США пропозиції щодо нових зустрічей

Автор: 

Зеленський Володимир (27424) Кушнер Джаред (169) США (22979) Віткофф Стів (421)
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Топ коментарі
+15
" ... Постійно інформуємо партнерів про реальну ситуацію з російськими обстрілами, які не припиняються ні на хвилину, і питання ППО", - розповів глава держави.
Невгамовний ти наш інформатор, то лукашенка про "вагнерівців" проінформував, то неодноразово всіх і в тому числі і кацапську розвідку про те, що в Україні немає ракет "Петріот", то український народ "інформуєш" так, що дістав всіх до печінок - говорун-інформатор.
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18.10.2026 18:14 Відповісти
+14
Олександр Лобанов: А чи хтось бачив більш професійну діяльність по системному гібридному руйнуванню країни? Колись це війде у всі підручники світу з питань шпигунства та диверсій. Нас знищує СУПЕР професіональний ВОРОГ. Восьмий рік ми подовжуємо обговорювати саме те, що їм потрібно і реагувати так, як їм потрібно, роздмухуючи тему непрофесійності, про@бів, помилок та ін. А тим часом ворог робить своє. Це те саме, що сміятися та обговорювати, як грабіжник недолуго виносить речі з вашого помешкання і скільки він зробив помилок, коли ламав систему захисту вашого будинку. Тим саме ми критично применшуємо роль ворога.
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18.10.2026 18:16 Відповісти
+12
Третєсортний комік провів розмову з двома ділками (можна і "баригами") про "дипломатичні кроки"? Стидаюсь спитати: а в кого з них є дипломатична освіта і досвід роботи в сфері дипломатії?
(криворагульску бидлодипломатію як аргумент можна не наводити)
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18.10.2026 18:15 Відповісти

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