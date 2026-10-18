Зеленський провів розмову з Віткоффом та Кушнером: Готуємо наступні дипломатичні кроки

У неділю, 18 жовтня, президент Володимир Зеленський провів розмову з представниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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"Мир приходить завдяки силі"

Президент наголосив, що "мир приходить завдяки силі і співпраці, що будується на довірі".

"Все зі свого боку для цього робимо і для того, щоб позиція Америки була сильною та допомагала наблизити мир, якого всі, окрім Росії, чекають уже понад чотири з половиною роки", - наголосив Зеленський.

Результати зустрічі у Флориді та нові дипломатичні кроки

Сторони, зокрема, обговорили результати зустрічі команд у Флориді.

"Фактично постійно наші команди у комунікації. Готуємо також наступні кроки у дипломатії. Постійно інформуємо партнерів про реальну ситуацію з російськими обстрілами, які не припиняються ні на хвилину, і питання ППО", - розповів глава держави.

Він наголосив, що саме від позиції Америки тут багато чого залежить.

"Україна і надалі готова працювати конструктивно, чесно і на реальний результат. Дякую всім в Америці, хто підтримує саме такий підхід і Україну", - додав Зеленський.

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