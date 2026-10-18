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Новини Зеленський про Трампа
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Зеленський: Рішення Вашингтона виглядають як спроба змусити Україну капітулювати

Володимир Зеленський заявив про тиск США на Україну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що останні рішення Вашингтона виглядають як спроба змусити Україну капітулювати перед Росією. Водночас він сподівається, що після проміжних виборів у США відносини стануть спокійнішими.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в його інтерв’ю виданню Bloomberg.

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Зеленський пояснив, чому рішення США викликають занепокоєння

За словами президента, серед кроків, які викликають запитання, є обмеження роботи Starlink і затримка постачання ракет до систем Patriot, за які Україна вже заплатила.

"Я вважаю, що були зроблені кроки, щоб переконати Україну капітулювати", — сказав Зеленський.

Він уточнив, що не стверджує, ніби американські партнери свідомо прагнуть такого результату. Однак, на його думку, останні рішення Вашингтона можуть створювати саме таке враження.

Зеленський також зазначив, що президент США Дональд Трамп має добрі стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним. Водночас, за словами українського президента, Трамп наразі не може змусити Путіна припинити війну.

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Після виборів у США Зеленський очікує спокійніших відносин

Президент України сподівається, що після проміжних виборів у США, які мають відбутися 3 листопада, політична ситуація стане спокійнішою.

"Під час виборів політика дуже агресивна. Думаю, зараз — агонія, але після виборів життя триватиме, і, вірю, стане спокійніше", — пояснив він.

Зеленський також наголосив, що для України важливо реагувати на ризики заздалегідь, поки вони не стали критичними.

"Коли для України є ризики масштабу цунамі, втручатися треба, поки це лише легкий шторм. Думаю, на кону значно більше, ніж угода щодо дизпалива", — додав президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (27394) США (22945) Трамп Дональд (8474) війна в Україні (9458)
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Топ коментарі
+10
Тільки капітулятор голосніше і частіше кричить про капітуляцію, ви ж зелена погань її до неї і підводите, почалося з розмінування чонгару , вивоз зброї за три дні до вторгення з Каховки і Енергодару і ще багато про що ми не знаємо..
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19.10.2026 00:00 Відповісти
+8
яка різниця що там написав 80річний дід з деменцією?

твоє діло воювати за Україну, а не перепощувати маразми.
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18.10.2026 23:59 Відповісти
+7
не треба Парасюка з цим... недолугим порівнювати. Парасюк неприніс країні стільки БІДИ!!!!!!!
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19.10.2026 00:02 Відповісти

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