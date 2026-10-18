Зеленський заявив про готовність балотуватиметься на другий термін, якщо вибори відбудуться під час війни: "Це мій обов’язок"

Президент Володимир Зеленський допустив свою участь у наступних президентських виборах, якщо вони проходитимуть за умов воєнного стану.

Про це він сказав в інтерв'ю NBC News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Умови для виборів під час війни

Глава держави заявив, що після завершення війни Україні потрібно близько пів року для підготовки до виборів через законодавчі та безпекові питання.

Водночас він припустив проведення голосування ще до завершення війни — за умови, що Росія погодиться на припинення вогню щонайменше на 60 днів.

"Якщо Трамп і Путін справді хочуть, щоб я провів вибори… Звісно, це передусім вибір нашого народу. Але, якщо вони справді хочуть – дайте нам щонайменше 60 днів перемир’я без жодних додаткових переговорів. Ми зробимо все можливе, щоб змінити законодавство та підготувати необхідну інфраструктуру", - заявив Зеленський.

Читайте також: Україна проведе вибори, якщо Путін погодиться на 60-денне перемир’я, - Зеленський

Забезпечення права голосу для захисників

Він також підкреслив, що вибори мають пройти чесно. Окрему увагу Зеленський звернув на необхідність забезпечити право голосу для українських військових, які захищають країну на фронті.

"Нам потрібен чесний вибір. Наші солдати також повинні мати можливість голосувати, адже вони захищають країну", - сказав очільник держави.

Читайте також: Зеленський про заклик Трампа провести вибори: Лише народ України може змінити лідера

Про закиди щодо відмови від виборів

Також президент заявив, що вважає несправедливими припущення про його небажання проводити вибори.

"Якщо ви думаєте, що я не хочу виборів — це неправда і несправедливо. І всі у світі це розуміють – я маю на увазі принаймні в Європі, і я впевнений, що й у США так само", - сказав Зеленський.

Читайте також: Президентські вибори в Україні у 2026 році неможливі, - The Times

Намір брати участь у виборах

Також глава держави відповів, чи братиме він участь у наступних президентських виборах, якщо вони відбудуться під час війни.

"Якщо вони відбудуться під час війни, звісно, це мій обовʼязок, бо маю захищати країну від початку до кінця цієї війни", - сказав президент.

Читайте також: Зеленський про заклики до виборів в Україні: "Це риторика, я не тримаюся за президентське крісло"