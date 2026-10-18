Зеленский заявил о готовности баллотироваться на второй срок, если выборы состоятся во время войны: "Это мой долг"

Президент Владимир Зеленский допустил возможность своего участия в следующих президентских выборах, если они будут проходить в условиях военного положения.

Об этом он заявил в интервью NBC News, сообщает Цензор.НЕТ.

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Условия для проведения выборов во время войны

Глава государства заявил, что после завершения войны Украине потребуется около полугода для подготовки к выборам из-за законодательных и связанных с безопасностью вопросов.

В то же время он допустил возможность проведения голосования еще до окончания войны — при условии, что Россия согласится на прекращение огня как минимум на 60 дней.

"Если Трамп и Путин действительно хотят, чтобы я провел выборы… Конечно, это прежде всего выбор нашего народа. Но, если они действительно хотят — дайте нам как минимум 60 дней перемирия без каких-либо дополнительных переговоров. Мы сделаем все возможное, чтобы изменить законодательство и подготовить необходимую инфраструктуру", — заявил Зеленский.

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Обеспечение права голоса для защитников

Он также подчеркнул, что выборы должны пройти честно. Особое внимание Зеленский уделил необходимости обеспечить право голоса украинским военным, которые защищают страну на фронте.

"Нам нужен честный выбор. Наши солдаты также должны иметь возможность голосовать, ведь они защищают страну", — сказал глава государства.

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Об упреках в отказе от выборов

Также президент заявил, что считает несправедливыми предположения о его нежелании проводить выборы.

"Если вы думаете, что я не хочу выборов — это неправда и несправедливо. И все в мире это понимают — я имею в виду, по крайней мере, в Европе, и я уверен, что и в США тоже", — сказал Зеленский.

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Намерение участвовать в выборах

Также глава государства ответил на вопрос, будет ли он участвовать в следующих президентских выборах, если они состоятся во время войны.

"Если они состоятся во время войны, конечно, это мой долг, потому что я должен защищать страну от начала до конца этой войны", — сказал президент.

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