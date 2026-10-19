Зеленский не хочет окончания войны и, вероятно, никогда не хотел, - Трамп

Президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил президента Украины Владимира Зеленского в якобы нежелании договориться о прекращении войны.

Об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

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По словам Трампа, он стремится достичь мира и поэтому избегает действий, которые могли бы "бессмысленно оттолкнуть Россию от переговорного стола".

"Мое решение в отношении России очень простое. Я веду переговоры о мире в войне между Россией и Украиной и не хочу делать ничего, что бессмысленно оттолкнет Россию от переговорного стола. Достигается значительный прогресс, в том числе и в нынешних переговорах по заложникам! Подписание этого документа сейчас помешает этому, а я могу подписать его позже или в любое время по своему усмотрению", - заявил глава Белого дома.

Трамп также утверждает, что Россия пока воздерживается от помощи Ирану, и он хочет сохранить эту ситуацию.

"Возможно, еще важнее то, что Россия почти ничем, если вообще чем-то, не помогает Исламской Республике Иран, хотя могла бы делать гораздо больше. Я хочу, чтобы так и оставалось, и не позволю изменить ситуацию, если только глупые люди не вмешаются", - сказал глава США.

Обвинения из-за атак на НПЗ

Кроме того, Трамп заявил, что удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам наносят ущерб мировому рынку дизельного топлива, в частности в США, уверяя, что от этого страдают американские фермеры и предприятия.

"Зеленский использует дизельные нефтеперерабатывающие заводы в России в качестве целей, понимая, что эти атаки наносят серьезный ущерб мировым рынкам дизельного топлива, в частности в США. Фермеры, скотоводы и предприятия всех видов несут от этого значительные убытки, но Россия, тем не менее, поставляет в мир миллионы баррелей дизельного топлива по низкой цене", - написал американский лидер.

Упреки в адрес Зеленского

Глава Белого дома утверждает, что президент Украины "не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда этого не хотел".

"Зеленскому это безразлично, и, честно говоря, со всеми теми деньгами, которые, как известно, предоставляет ему Европа и которые в прошлом дал ему Джо Байден, он не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда не хотел", - заявил американский президент.

Оценка состояния Украины

По мнению Трампа, два года назад Украина могла заключить более выгодное мирное соглашение.

"Два года назад он мог заключить лучшее соглашение, чем может сейчас. Его страна лежит в руинах, значительная часть ее территории утрачена, его морей и океанов больше нет, а мужское население сократилось из-за погибших и раненых. Я хочу, чтобы эта война закончилась", - подытожил американский лидер.







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