Зеленський не хоче завершення війни і, ймовірно, ніколи не хотів, - Трамп

Президент США Дональд Трамп вкотре звинувати президента України Володимира Зеленського в нібито небажанні домовлятися про завершення війни.

Про це американський лідер написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Про переговори з Москвою та ситуацію довкола Ірану

За словами Трампа, він прагне досягти миру і тому уникає дій, які могли б "безглуздо відштовхнути Росію від переговорного столу".

"Моє рішення щодо Росії дуже просте. Я веду переговори про мир у війні між росією та Україною й не хочу робити нічого, що безглуздо відштовхне росію від переговорного столу. Досягається значний прогрес, зокрема й у нинішніх переговорах щодо заручників! Підписання цього документа (закону імені Ліндсі Грема, - ред.) зараз завадить цьому, а я можу підписати його пізніше або будь-коли на власний розсуд", - заявив глава Білого дому.

Трамп також стверджує, що Росія наразі стримується від допомоги Ірану, і він хоче зберегти цю ситуацію.

"Можливо, ще важливіше те, що Росія майже нічим, якщо взагалі чимось, не допомагає Ісламській Республіці Іран, хоча могла б робити набагато більше. Я хочу, щоб так і залишалося, і не дозволю змінити ситуацію, якщо тільки дурні люди не втрутяться", - сказав очільник США.

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Звинувачення через атаки на НПЗ

Крім того, Трамп заявив, що удари України по російських нафтопереробних заводах шкодять світовому ринку дизельного пального, зокрема в США, запевняючи, що від цього зазнають збитків американські фермери та підприємства.

"Зеленський використовує дизельні нафтопереробні заводи в Росії як цілі, розуміючи, що ці атаки завдають серйозної шкоди світовим ринкам дизельного палива, зокрема в США. Фермери, скотарі та підприємства всіх видів зазнають від цього значних збитків, але Росія, тим не менш, постачає у світ мільйони барелів дизельного палива за низькою ціною", - написав американський лідер.

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Закиди на адресу Зеленського

Глава Білого дому стверджує, що президент України "не хоче закінчувати цю війну й, імовірно, ніколи цього не хотів".

"Зеленському це байдуже, і, чесно кажучи, з усіма тими грошима, які, як відомо, надає йому Європа, і які в минулому дав йому Джо Байден, він не хоче закінчувати цю війну і, ймовірно, ніколи не хотів", - заявив американський президент.

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Оцінка стану України

На думку Трампа, два роки тому Україна могла укласти кращу мирну угоду.

"Два роки тому він міг укласти кращу угоду, ніж може зараз. Його країна лежить у руїнах, значна частина її території втрачена, його морів та океанів більше немає, а чоловіче населення скоротилося через загиблих і поранених. Я хочу, щоб ця війна закінчилася", - підсумував американський лідер.







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