Трамп призупинив дію закону про санкції проти країн, які купують російські енергоносії

Президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ, який призупиняє дію закону про санкції проти Росії та Ірану, що передбачав можливість запровадження мит до 100% проти країн, які купують російські енергоносії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у виконавчому указі, оприлюдненому на сайті Білого дому.

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Очільник Білого дому наголосив, що дане рішення відповідає національним інтересам Сполучених Штатів.

Чому Трамп призупинив дію закону

Трамп підписав указ підписав за кілька днів до того, як закон про санкції мав набути чинності

За інформацією Bloomberg, зокрема Трамп скасував масштабні мита, пов'язані з експортом російських енергоносіїв, передбачені законом, який він підписав минулого місяця, оскільки ці заходи ускладнювали його зусилля щодо зниження цін на дизельне паливо напередодні проміжних виборів у США.

Трамп скористався положенням про виняток, передбачений цим законом, який був ініційований покійним сенатором Ліндсі Гремом як відповідь Росії за вторгнення в Україну. Цей закон також закріпив і розширив санкції, спрямовані проти Москви.

Які санкції передбачав закон

Цей крок надавав Трампу 30 днів на запровадження 100-відсоткових мит на всі товари від п'яти найбільших покупців російської нафти. Він також передбачав санкції проти численних російських юридичних осіб та введення 500-відсоткових мит на весь імпорт російських енергоносіїв до США. Цей місячний термін мав закінчитися 18 жовтня.

Відмова від мит ризикує викликати новий спротив з боку членів Конгресу, зокрема багатьох республіканців, яких обурило його рішення щодо російського дизельного палива.

Відмова від застосування закону також дозволяє уникнути потенційного конфлікту з найбільшими покупцями російських енергетичних продуктів - Китаєм, Індією та Туреччиною.

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Законопроєкт Ліндсі Грема про санкції проти Росії

На початку квітня 2025 року до Сенату США було внесено законопроєкт про нові санкції проти Росії, який передбачав запровадження 500% мита на імпорт товарів із країн, що продовжують закуповувати російську нафту та іншу сировину. Співавторами документа стали сенатори Ліндсі Грем (республіканець) і Річард Блюменталь (демократ).

10 липня 2026 року сенатор Ліндсі Грем під час візиту до Києва повідомив про досягнення домовленості з адміністрацією Білого дому щодо нової версії законопроєкту про санкції проти РФ.

28 липня Сенат США провів перше процедурне голосування щодо законопроєкту про запровадження нових санкцій проти Росії та Ірану. Документ підтримали 86 сенаторів.

7 серпня законопроєкт про масштабні санкції проти РФ та Ірану підтримала переважна більшість Сенату США. За його схвалення було віддано 86 голосів, проти — лише 11.

16 вересня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про санкції проти Росії імені покійного сенатора Ліндсі Грема. За документ проголосували 262 конгресмени, проти — 159.

Законопроєкт передбачає суттєве посилення санкційного тиску на Росію. Зокрема, він надає президенту США повноваження запроваджувати мита до 100% проти країн, які продовжують купувати російські енергоносії.

У п'ятницю, 18 вересня (за Києвом в ніч на суботу, 19 вересня) президент США Дональд Трамп підписав законопроєкт покійного сенатора Ліндсі Грема про "пекельні санкції" проти Росії, який напередодні схвалила Палата представників Конгресу США.

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