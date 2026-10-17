Трамп приостановил действие закона о санкциях против стран, закупающих российские энергоносители

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, приостанавливающий действие закона о санкциях против России и Ирана, который предусматривал возможность введения пошлин до 100 % в отношении стран, закупающих российские энергоресурсы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Белого дома.

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Глава Белого дома подчеркнул, что данное решение соответствует национальным интересам Соединенных Штатов.

Почему Трамп приостановил действие закона

Трамп подписал указ за несколько дней до того, как закон о санкциях должен был вступить в силу

По информации Bloomberg, в частности, Трамп отменил масштабные пошлины, связанные с экспортом российских энергоносителей, предусмотренные законом, который он подписал в прошлом месяце, поскольку эти меры затрудняли его усилия по снижению цен на дизельное топливо в преддверии промежуточных выборов в США.

Трамп воспользовался положением об исключении, предусмотренным этим законом, который был инициирован покойным сенатором Линдси Грэмом в качестве ответа России за вторжение в Украину. Этот закон также закрепил и расширил санкции, направленные против Москвы.

Какие санкции предусматривал закон

Этот шаг давал Трампу 30 дней на введение 100-процентных пошлин на все товары от пяти крупнейших покупателей российской нефти. Он также предусматривал санкции против многочисленных российских юридических лиц и введение 500-процентных пошлин на весь импорт российских энергоносителей в США. Этот месячный срок должен был истечь 18 октября.

Отказ от пошлин рискует вызвать новое сопротивление со стороны членов Конгресса, в частности многих республиканцев, которых возмутило его решение в отношении российского дизельного топлива.

Отказ от применения закона также позволяет избежать потенциального конфликта с крупнейшими покупателями российских энергетических продуктов — Китаем, Индией и Турцией.

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Законопроект Линдси Грэма о санкциях против России

В начале апреля 2025 года в Сенат США был внесен законопроект о новых санкциях против России, который предусматривал введение 500%-ной пошлины на импорт товаров из стран, продолжающих закупать российскую нефть и другое сырье. Соавторами документа стали сенаторы Линдси Грэм (республиканец) и Ричард Блюменталь (демократ).

10 июля 2026 года сенатор Линдси Грэм во время визита в Киев сообщил о достижении договоренности с администрацией Белого дома относительно новой версии законопроекта о санкциях против РФ.

28 июля Сенат США провел первое процедурное голосование по законопроекту о введении новых санкций против России и Ирана. Документ поддержали 86 сенаторов.

7 августа законопроект о масштабных санкциях против РФ и Ирана поддержало подавляющее большинство Сената США. За его принятие проголосовали 86 сенаторов, против — лишь 11.

16 сентября Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о санкциях против России имени покойного сенатора Линдси Грэма. За документ проголосовали 262 конгрессмена, против — 159.

Законопроект предусматривает существенное усиление санкционного давления на Россию. В частности, он предоставляет президенту США полномочия вводить пошлины до 100% против стран, которые продолжают закупать российские энергоносители.

В пятницу, 18 сентября (по киевскому времени в ночь на субботу, 19 сентября) президент США Дональд Трамп подписал законопроект покойного сенатора Линдси Грэма о "адских санкциях" против России, который накануне одобрила Палата представителей Конгресса США.

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