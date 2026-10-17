Трамп приостановил действие закона о санкциях против стран, закупающих российские энергоносители
Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, приостанавливающий действие закона о санкциях против России и Ирана, который предусматривал возможность введения пошлин до 100 % в отношении стран, закупающих российские энергоресурсы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Белого дома.
Глава Белого дома подчеркнул, что данное решение соответствует национальным интересам Соединенных Штатов.
Почему Трамп приостановил действие закона
Трамп подписал указ за несколько дней до того, как закон о санкциях должен был вступить в силу
По информации Bloomberg, в частности, Трамп отменил масштабные пошлины, связанные с экспортом российских энергоносителей, предусмотренные законом, который он подписал в прошлом месяце, поскольку эти меры затрудняли его усилия по снижению цен на дизельное топливо в преддверии промежуточных выборов в США.
Трамп воспользовался положением об исключении, предусмотренным этим законом, который был инициирован покойным сенатором Линдси Грэмом в качестве ответа России за вторжение в Украину. Этот закон также закрепил и расширил санкции, направленные против Москвы.
Какие санкции предусматривал закон
Этот шаг давал Трампу 30 дней на введение 100-процентных пошлин на все товары от пяти крупнейших покупателей российской нефти. Он также предусматривал санкции против многочисленных российских юридических лиц и введение 500-процентных пошлин на весь импорт российских энергоносителей в США. Этот месячный срок должен был истечь 18 октября.
Отказ от пошлин рискует вызвать новое сопротивление со стороны членов Конгресса, в частности многих республиканцев, которых возмутило его решение в отношении российского дизельного топлива.
Отказ от применения закона также позволяет избежать потенциального конфликта с крупнейшими покупателями российских энергетических продуктов — Китаем, Индией и Турцией.
Законопроект Линдси Грэма о санкциях против России
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В начале апреля 2025 года в Сенат США был внесен законопроект о новых санкциях против России, который предусматривал введение 500%-ной пошлины на импорт товаров из стран, продолжающих закупать российскую нефть и другое сырье. Соавторами документа стали сенаторы Линдси Грэм (республиканец) и Ричард Блюменталь (демократ).
- 10 июля 2026 года сенатор Линдси Грэм во время визита в Киев сообщил о достижении договоренности с администрацией Белого дома относительно новой версии законопроекта о санкциях против РФ.
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28 июля Сенат США провел первое процедурное голосование по законопроекту о введении новых санкций против России и Ирана. Документ поддержали 86 сенаторов.
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7 августа законопроект о масштабных санкциях против РФ и Ирана поддержало подавляющее большинство Сената США. За его принятие проголосовали 86 сенаторов, против — лишь 11.
- 16 сентября Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о санкциях против России имени покойного сенатора Линдси Грэма. За документ проголосовали 262 конгрессмена, против — 159.
- Законопроект предусматривает существенное усиление санкционного давления на Россию. В частности, он предоставляет президенту США полномочия вводить пошлины до 100% против стран, которые продолжают закупать российские энергоносители.
- В пятницу, 18 сентября (по киевскому времени в ночь на субботу, 19 сентября) президент США Дональд Трамп подписал законопроект покойного сенатора Линдси Грэма о "адских санкциях" против России, который накануне одобрила Палата представителей Конгресса США.
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