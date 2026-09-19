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Новости Санкции США против России
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Трамп подписал закон Грэма об "адских санкциях" против РФ

Трамп

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект сенатора Линдси Грэма об "адских санкциях" против России, который накануне одобрила Палата представителей Конгресса США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Белого дома.

Закон вступил в силу 

Закон вступает в силу сразу после подписания президентом США.

Законопроект предусматривает новые санкции против России и Ирана, а также предоставляет президенту США полномочия вводить пошлины до 100% в отношении крупнейших покупателей российских энергоресурсов.

Продолжение следует... 

Автор: 

россия (89611) санкции (12577) Трамп Дональд (8197)
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Топ комментарии
+15
А чого б і не підписати «пекельні санкції» із пекельністю від 0 на свій розсуд?
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19.09.2026 00:58 Ответить
+12
Всегда есть подвох :подписать то подписал но применять он их будет на свий розсуд як то кажуть и в
законе это прописано
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19.09.2026 01:10 Ответить
+9
очам не вірю!
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19.09.2026 00:59 Ответить

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