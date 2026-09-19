Трамп подписал закон Грэма об "адских санкциях" против РФ

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект сенатора Линдси Грэма об "адских санкциях" против России, который накануне одобрила Палата представителей Конгресса США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Белого дома.

Закон вступил в силу

Закон вступает в силу сразу после подписания президентом США.

Законопроект предусматривает новые санкции против России и Ирана, а также предоставляет президенту США полномочия вводить пошлины до 100% в отношении крупнейших покупателей российских энергоресурсов.

Продолжение следует...