Трамп підписав законопроєкт про "пекельні санкції" проти РФ

Президент США Дональд Трамп підписав законопроєкт покійного сенатора Ліндсі Грема про "пекельні санкції" проти Росії, який напередодні схвалила Палата представників Конгресу США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Білого дому.

Закон набрав чинності

Закон набуває чинності одразу після підписання президентом США.

Законопроєкт передбачає нові санкції проти Росії та Ірану, а також надає президенту США повноваження вводити мита до 100% щодо найбільших покупців російських енергоресурсів.

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Законопроєкт Ліндсі Грема про санкції проти Росії

На початку квітня 2025 року до Сенату США було внесено законопроєкт про нові санкції проти Росії, який передбачав запровадження 500% мита на імпорт товарів із країн, що продовжують закуповувати російську нафту та іншу сировину. Співавторами документа стали сенатори Ліндсі Грем (республіканець) і Річард Блюменталь (демократ).

10 липня 2026 року сенатор Ліндсі Грем під час візиту до Києва повідомив про досягнення домовленості з адміністрацією Білого дому щодо нової версії законопроєкту про санкції проти РФ.

28 липня Сенат США провів перше процедурне голосування щодо законопроєкту про запровадження нових санкцій проти Росії та Ірану. Документ підтримали 86 сенаторів.

7 серпня законопроєкт про масштабні санкції проти РФ та Ірану підтримала переважна більшість Сенату США. За його схвалення було віддано 86 голосів, проти — лише 11.

16 вересня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про санкції проти Росії імені покійного сенатора Ліндсі Грема. За документ проголосували 262 конгресмени, проти — 159.

Законопроєкт передбачає суттєве посилення санкційного тиску на Росію. Зокрема, він надає президенту США повноваження запроваджувати мита до 100% проти країн, які продовжують купувати російські енергоносії.

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