Трамп готовий підписати ухвалений законопроєкт про "пекельні санкції" проти РФ, - WSJ

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готовий підписати законопроєкт сенатора Ліндсі Грема про "пекельні санкції" проти Росії, який напередодні схвалила Палата представників Конгресу США.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на посадовця Білого дому, передає Цензор.НЕТ.

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Рішення – за Трампом

Зазначається, що адміністрація Трампа тиснула на республіканську більшість у Палаті представників, щоб забезпечити просування документа, ініційованого сенатором Ліндсі Гремом.

Член Палати представників Майкл Маккол (республіканець від штату Техас), який виступав автором цього законопроєкту, стверджував, що ухвалення до зимових місяців є важливим, оскільки створює тиск на російського диктатора Володимира Путіна та його союзників до того, як РФ зможе вдарити по цивільній інфраструктурі.

"Це вдарить по них там, де їм справді боляче, і забезпечить необхідний важіль впливу, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Це також створить тиск на Китай, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів, оскільки вони також постраждають від цих тарифів", — сказав він.

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Після успішного голосування в Палаті представників ключові прихильники законопроєкту святкували його ухвалення.

"До народу України: ви не самотні", – заявив сенатор Річард Блументаль, який виступив співавтором ініціативи.

Звертаючись до диктатора РФ Путіна, він додав: "Ваша економіка хитається. Ми збираємося задушити вашу військову машину".

Представник Білого дому заявив, що Трамп планує підписати цей законопроєкт.

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Законопроєкт Ліндсі Грема про санкції проти Росії

На початку квітня 2025 року до Сенату США було внесено законопроєкт про нові санкції проти Росії, який передбачав запровадження 500% мита на імпорт товарів із країн, що продовжують закуповувати російську нафту та іншу сировину. Співавторами документа стали сенатори Ліндсі Грем (республіканець) і Річард Блюменталь (демократ).

10 липня 2026 року сенатор Ліндсі Грем під час візиту до Києва повідомив про досягнення домовленості з адміністрацією Білого дому щодо нової версії законопроєкту про санкції проти РФ.

28 липня Сенат США провів перше процедурне голосування щодо законопроєкту про запровадження нових санкцій проти Росії та Ірану. Документ підтримали 86 сенаторів.

7 серпня законопроєкт про масштабні санкції проти РФ та Ірану підтримала переважна більшість Сенату США. За його схвалення було віддано 86 голосів, проти — лише 11.

16 вересня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про санкції проти Росії імені покійного сенатора Ліндсі Грема. За документ проголосували 262 конгресмени, проти — 159.

Законопроєкт передбачає суттєве посилення санкційного тиску на Росію. Зокрема, він надає президенту США повноваження запроваджувати мита до 100% проти країн, які продовжують купувати російські енергоносії.

Тепер його має підписати президент Сполучених Штатів Дональд Трамп.

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