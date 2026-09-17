Угорщина просить США не запроваджувати проти неї мита за купівлю російських нафти та газу
Голова комітету із закордонних справ парламенту Угорщини Мартон Гайду під час переговорів у Вашингтоні попросив американських партнерів домагатися винятку для Будапешта із санкційного законодавства, яке дозволяє запроваджувати мита проти країн, що продовжують купувати російські енергоносії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Гайду написав у Facebook.
За його словами, під час зустрічей із представниками республіканської більшості Палати представників США сторони обговорили, зокрема, майбутнє угорсько-американських відносин.
"Ми дійшли згоди, що Сполучені Штати та Угорщину пов'язують довгострокові, фундаментальні інтереси та цінності, які стоять вище за виборчі цикли", – заявив Гайду.
Водночас угорський політик звернув увагу на ухвалений Палатою представників США санкційний пакет проти Росії. Документ, зокрема, надає президенту США повноваження запроваджувати мита до 100% проти країн, які купують російські нафту та газ. 16 вересня законопроєкт підтримала Палата представників, тепер він очікує на підпис президента Дональда Трампа.
Гайду визнав ризики енергетичної залежності Угорщини від Росії та заявив, що країна готує план її скорочення.
"Тиса усвідомлює небезпеки та недоліки енергетичної залежності від Росії, і незабаром буде готовий план щодо її усунення", – зазначив він.
Водночас до завершення диверсифікації Будапешт прагне отримати від Вашингтона виняток.
"Я звернувся до американських партнерів із проханням втрутитися, щоб Угорщина була звільнена від дії цього закону, а також щоб Сполучені Штати підтримали прагнення нашої країни до диверсифікації енергопостачання", – заявив Гайду.
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