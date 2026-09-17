Угорщина просить США не запроваджувати проти неї мита за купівлю російських нафти та газу

Голова комітету із закордонних справ парламенту Угорщини Мартон Гайду під час переговорів у Вашингтоні попросив американських партнерів домагатися винятку для Будапешта із санкційного законодавства, яке дозволяє запроваджувати мита проти країн, що продовжують купувати російські енергоносії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Гайду написав у Facebook.

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За його словами, під час зустрічей із представниками республіканської більшості Палати представників США сторони обговорили, зокрема, майбутнє угорсько-американських відносин.

"Ми дійшли згоди, що Сполучені Штати та Угорщину пов'язують довгострокові, фундаментальні інтереси та цінності, які стоять вище за виборчі цикли", – заявив Гайду.

Водночас угорський політик звернув увагу на ухвалений Палатою представників США санкційний пакет проти Росії. Документ, зокрема, надає президенту США повноваження запроваджувати мита до 100% проти країн, які купують російські нафту та газ. 16 вересня законопроєкт підтримала Палата представників, тепер він очікує на підпис президента Дональда Трампа.

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Гайду визнав ризики енергетичної залежності Угорщини від Росії та заявив, що країна готує план її скорочення.

"Тиса усвідомлює небезпеки та недоліки енергетичної залежності від Росії, і незабаром буде готовий план щодо її усунення", – зазначив він.

Водночас до завершення диверсифікації Будапешт прагне отримати від Вашингтона виняток.

"Я звернувся до американських партнерів із проханням втрутитися, щоб Угорщина була звільнена від дії цього закону, а також щоб Сполучені Штати підтримали прагнення нашої країни до диверсифікації енергопостачання", – заявив Гайду.

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