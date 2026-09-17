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Новини Санкції США проти Росії
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Пєсков про законопроєкт Грема: Запровадження додаткових санкцій ускладнить пошуки мирного врегулювання в Україні

Пєсков про законопроєкт Грема

У Кремлі заявили, що стежать за долею американського законопроєкту про "пекельні санкції".

Про це сказав речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Що сказав Пєсков

"Ми, зрозуміло, спостерігаємо за проходженням цього документа. Це належить до недружніх дій", - сказав Пєсков, коментуючи ухвалення законопроєкту Конгресом США. 

Крім того, він наголосив, що ці санкції ускладнять пошуки шляхів мирного врегулювання в Україні

"Запровадження якихось додаткових санкцій з боку США безперечно ускладнюватиме зусилля з пошуків мирного врегулювання в Україні", - сказав Пєсков.

Читайте: Законопроєкт Грема є чітким сигналом для Росії, - Вадефуль

Що передувало

Нагадаємо, 16 вересня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про санкції проти Росії імені покійного сенатора Ліндсі Грема. Документ передбачає можливість запровадження мит до 100% проти країн, які купують російські енергоносії або допомагають Росії обходити санкції.

Також читайте: Символічно, що ухвалення санкційного законопроєкту Грема відбулося в ніч чергової атаки РФ, - Зеленський

Автор: 

Пєсков Дмитро (1821) санкції (9594) США (22625)
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Топ коментарі
+8
Значит хорошие сапоги, надо брать!
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17.09.2026 13:12 Відповісти
+6
"ці санкції ускладнять пошуки шляхів мирного врегулювання Джерело: https://censor.net/ua/n4023913" - так без цих санкцій пошук взагалі ніяк не йшов. Може тепер хоч якось піде.
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17.09.2026 13:17 Відповісти
+4
Когось цікавить "мнение" Пєскова? Це все одно, що прислухаться до пердіння жопи Путіна... Він же сам сказав про Пєскова: "Он, бывает, такую "пургу" несёт...".
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17.09.2026 13:16 Відповісти

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