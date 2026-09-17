Пєсков про законопроєкт Грема: Запровадження додаткових санкцій ускладнить пошуки мирного врегулювання в Україні

У Кремлі заявили, що стежать за долею американського законопроєкту про "пекельні санкції".

Про це сказав речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Що сказав Пєсков

"Ми, зрозуміло, спостерігаємо за проходженням цього документа. Це належить до недружніх дій", - сказав Пєсков, коментуючи ухвалення законопроєкту Конгресом США.

Крім того, він наголосив, що ці санкції ускладнять пошуки шляхів мирного врегулювання в Україні

"Запровадження якихось додаткових санкцій з боку США безперечно ускладнюватиме зусилля з пошуків мирного врегулювання в Україні", - сказав Пєсков.

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Що передувало

Нагадаємо, 16 вересня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про санкції проти Росії імені покійного сенатора Ліндсі Грема. Документ передбачає можливість запровадження мит до 100% проти країн, які купують російські енергоносії або допомагають Росії обходити санкції.

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