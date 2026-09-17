Пєсков про законопроєкт Грема: Запровадження додаткових санкцій ускладнить пошуки мирного врегулювання в Україні
У Кремлі заявили, що стежать за долею американського законопроєкту про "пекельні санкції".
Про це сказав речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Що сказав Пєсков
"Ми, зрозуміло, спостерігаємо за проходженням цього документа. Це належить до недружніх дій", - сказав Пєсков, коментуючи ухвалення законопроєкту Конгресом США.
Крім того, він наголосив, що ці санкції ускладнять пошуки шляхів мирного врегулювання в Україні
"Запровадження якихось додаткових санкцій з боку США безперечно ускладнюватиме зусилля з пошуків мирного врегулювання в Україні", - сказав Пєсков.
Що передувало
Нагадаємо, 16 вересня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про санкції проти Росії імені покійного сенатора Ліндсі Грема. Документ передбачає можливість запровадження мит до 100% проти країн, які купують російські енергоносії або допомагають Росії обходити санкції.
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