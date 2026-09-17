Песков о законопроекте Грэма: Введение дополнительных санкций затруднит поиски мирного урегулирования в Украине
В Кремле заявили, что следят за судьбой американского законопроекта о "адских санкциях".
Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Что сказал Песков
"Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям", - сказал Песков, комментируя принятие законопроекта Конгрессом США.
Кроме того, он подчеркнул, что эти санкции затруднят поиск путей мирного урегулирования в Украине
"Введение каких-либо дополнительных санкций со стороны США, несомненно, затруднит усилия по поиску мирного урегулирования в Украине", - сказал Песков.
Что предшествовало
Напомним, 16 сентября Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о санкциях против России, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма. Документ предусматривает возможность введения пошлин до 100% против стран, которые закупают российские энергоносители или помогают России обходить санкции.
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