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Новости Санкции США против России
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Песков о законопроекте Грэма: Введение дополнительных санкций затруднит поиски мирного урегулирования в Украине

Песков о законопроекте Грема

В Кремле заявили, что следят за судьбой американского законопроекта о "адских санкциях".

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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Что сказал Песков

"Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям", - сказал Песков, комментируя принятие законопроекта Конгрессом США. 

Кроме того, он подчеркнул, что эти санкции затруднят поиск путей мирного урегулирования в Украине

"Введение каких-либо дополнительных санкций со стороны США, несомненно, затруднит усилия по поиску мирного урегулирования в Украине", - сказал Песков.

Читайте: Законопроект Грэма - четкий сигнал для России, - Вадефуль

Что предшествовало

Напомним, 16 сентября Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о санкциях против России, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма. Документ предусматривает возможность введения пошлин до 100% против стран, которые закупают российские энергоносители или помогают России обходить санкции.

Читайте также: Символично, что принятие санкционного законопроекта Грэма произошло в ночь очередной атаки РФ, - Зеленский

Автор: 

Песков Дмитрий (2115) санкции (12569) США (30480)
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Топ комментарии
+10
Значит хорошие сапоги, надо брать!
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17.09.2026 13:12 Ответить
+7
Когось цікавить "мнение" Пєскова? Це все одно, що прислухаться до пердіння жопи Путіна... Він же сам сказав про Пєскова: "Он, бывает, такую "пургу" несёт...".
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17.09.2026 13:16 Ответить
+7
"ці санкції ускладнять пошуки шляхів мирного врегулювання Джерело: https://censor.net/ua/n4023913" - так без цих санкцій пошук взагалі ніяк не йшов. Може тепер хоч якось піде.
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17.09.2026 13:17 Ответить

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