Венгрия просит США не вводить против нее пошлины за закупку российской нефти и газа

Председатель комитета по иностранным делам парламента Венгрии Мартон Гайду в ходе переговоров в Вашингтоне обратился к американским партнерам с просьбой добиться для Будапешта исключения из санкционного законодательства, позволяющего вводить пошлины в отношении стран, продолжающих закупать российские энергоресурсы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Гайду написал в Facebook.

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По его словам, в ходе встреч с представителями республиканского большинства Палаты представителей США стороны обсудили, в частности, будущее венгерско-американских отношений.

"Мы пришли к согласию, что Соединенные Штаты и Венгрию связывают долгосрочные, фундаментальные интересы и ценности, которые стоят выше избирательных циклов", - заявил Гайду.

В то же время венгерский политик обратил внимание на принятый Палатой представителей США пакет санкций против России. Документ, в частности, предоставляет президенту США полномочия вводить пошлины до 100% против стран, закупающих российскую нефть и газ. 16 сентября законопроект поддержала Палата представителей, теперь он ожидает подписи президента Дональда Трампа.

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Гайду признал риски энергетической зависимости Венгрии от России и заявил, что страна готовит план её сокращения.

"Тиса осознает опасности и недостатки энергетической зависимости от России, и вскоре будет готов план по ее устранению", - отметил он.

В то же время до завершения диверсификации Будапешт стремится получить от Вашингтона исключение.

"Я обратился к американским партнерам с просьбой вмешаться, чтобы Венгрия была освобождена от действия этого закона, а также чтобы Соединенные Штаты поддержали стремление нашей страны к диверсификации энергоснабжения", - заявил Хайду.

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