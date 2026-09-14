Сибіга закликав продовжити санкції проти російських олігархів: ЄС не має піддаватися залякуванню РФ

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав Європейський Союз не послаблювати індивідуальні санкції проти російських олігархів, пов’язаних із режимом Володимира Путіна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Х увечері 14 вересня.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Сибіга виступив проти виключення Фрідмана та Усманова зі списку

За словами міністра, скасування санкцій проти російських олігархів Михайла Фрідмана та Алішера Усманова важко зрозуміти в умовах посилення російської агресії проти України.

Сибіга наголосив, що найближче оточення Путіна та люди, які сприяють російській агресії, мають залишатися під обмеженнями.

"Найближче оточення Путіна та ті, хто сприяє російській агресії, мають залишатися у списку санкцій", – заявив Сибіга.

Міністр зазначив, що індивідуальні санкції дають змогу блокувати діяльність людей, які підтримують російську військову машину. На його думку, такі особи мають бути названі та притягнуті до відповідальності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський олігарх Кремльов із близького оточення Путіна таємно профінансував весілля сина Трампа на Багамах, - розслідування ЗМІ

Глава МЗС закликав Європу посилити санкційний тиск

Сибіга також заявив, що продовження індивідуальних санкцій на 12 місяців замість нинішніх шести місяців стало б сигналом для Кремля.

За його словами, це показало б, що Європа не піддається залякуванню через ескалацію з боку Росії.

"Санкції є ефективними лише тоді, коли вони забезпечують довгостроковий, стійкий та незворотний тиск протягом усього часу, поки Росія продовжує свою агресію", – додав глава МЗС.

Раніше стало відомо, що Комітет постійних представників держав ЄС у Брюсселі продовжив санкційний режим проти Росії лише на сім днів – до опівночі 22 вересня. Словаччина та Франція наполягають на вилученні зі санкційного списку Фрідмана та Усманова.

Також читайте: США незабаром проголосують за 100% мита проти покупців російської нафти, – Bloomberg