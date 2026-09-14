Російський олігарх Кремльов із близького оточення Путіна таємно профінансував весілля сина Трампа на Багамах, - розслідування ЗМІ

Російський олігарх Умар Кремльов, близький до російського диктатора Путіна, таємно оплатив організацію весілля Дональда Трампа-молодшого — старшого сина президента США. Серед гостей також була велика група росіян.

Про це йдеться в розслідуванні ProPublica, яке ознайомилася з документами та поспілкувалося з людьми, які були на весіллі, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо про весілля?

Як зазначається, Кремльов оплатив оренду одного з приватних островів, де проходив прийом і де спали гості. Він також заплатив за феєрверк, а його команда допомагала спланувати весілля.

Весільні платежі надходили від структури в Дубаї, пов’язаної з Міжнародною боксерською організацією (IBA), яку очолює Кремльов і яка відома низкою скандалів. Сама IBA фінансується російською державною енергетичною компанією "Газпром".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Син Трампа стверджує, що з України "повтікали багатії": У Монако 50% Bugatti та Ferrari мають українські номери

Росіяни серед гостей

Кремльов також був серед гостей весілля сина Трампа — як пише ProPublica, він стояв разом з великою групою гостей, "чия присутність дивувала інших запрошених" і які говорили російською.

За даними ProPublica, загалом у списку гостей було приблизно 50 людей. Серед них — зять Трампа-молодшого Джаред Кушнер, Ерік Трамп.

Китайські державні медіа писали, що за кілька днів до весілля Трампа-молодшого Кремльов перебував у Китаї у складі делегації, яка супроводжувала Путіна. Перед цим Путін нагородив його державною нагородою — "Орденом Дружби".

Що кажуть у Трампа-молодшого та Кремльова?

Представник Трампа-молодшого не заперечив, що Кремльов оплачував весільні витрати, пояснивши, що той є "особистим другом" сина президента. Вони, мовляв, познайомилися через спільного друга зі світу полювання і зблизилася через любов до активного відпочинку та боксу — Кремльов очолює Міжнародну боксерську асоціацію, яку фінансує російська державна енергетична компанія "Газпром".

Читайте також: Трамп спрогнозував завершення війни з Іраном і різке падіння цін на бензин

Речник Кремльова також підтвердив "дружні стосунки" російського олігарха та Дональда Трампа-молодшого, які вперше зустрілися "кілька років тому". Чоловіки познайомилися через спільного друга зі світу полювання.

Також там заявили, що олігарх "ніколи не обговорював політичних питань із жодним зі своїх американських друзів і знайомих".

Щодо співпраці IBA з "Газпромом", у Кремльова заявили, ніби спонсорський контракт "давно закінчився", але люди, близькі до організації, у розмові з журналістами припустили, що гроші досі надходять із Росії.

Організація вважає, що незрозуміло, чому саме російський олігарх допоміг оплатити весілля Трампа-молодшого. Дані з відкритих джерел свідчать, що Трамп-молодший цілком міг оплатити весілля сам: нещодавно Forbes оцінив його статки приблизно у $300 мільйонів.

Трамп-молодший одружився із Беттіною Андерсон на приватному острові, де знімали фільм "Пірати Карибського моря" та стрічку про Джеймса Бонда "Казино Рояль". Перший танець молодята виконали на другому приватному острові неподалік. Його оренда коштує близько $100 тисяч за ніч — ці витрати оплатив Кремльов. Компанія, яка організувала феєрверк, бере за такі шоу приблизно $70 тисяч.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Естонії зустрівся із Трампом-молодшим: говорили про Україну