Глава МЗС Естонії зустрівся із Трампом-молодшим: говорили про Україну

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що в Таллінні провів тривалу розмову про Україну зі старшим сином президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

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Подробиці

Дональд Трамп-молодший на один день зупинився в столиці Естонії дорогою з Монголії під час поїздки, пов’язаної з казино-бізнесом. Цахкна розповів ETV, що взяв участь у вечері на запрошення американської сторони, і зазначив, що "за столом досить активно обговорювали Україну".

"Було дуже цікаво зустрітися з людиною, яка не є активним політиком, але водночас має дуже великий вплив. Можливо, такі контакти з нетиповими людьми, близькими до адміністрації президента США, одного дня можуть стати в пригоді", - сказав міністр.

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Водночас він відмовився розкривати подробиці розмови.

"Візит Трампа-молодшого до Таллінна відбувся на тлі поїздок спецпредставників президента Трампа — Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера — до Москви й Києва цими вихідними. Вони намагалися відновити переговори щодо припинення війни, які зайшли в глухий кут. Це був їхній перший візит до української столиці", - нагадали журналісти.

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Візит посланців Трампа в Україну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віткофф і Кушнер прибули до України.

Окрім спецпосланців президента США Дональда Трампа, в Україні з офіційним візитом перебувають представники європейських партнерів - Франції, Великої Британії та Німеччини.

Зеленський розпочав зустріч із посланцями Трампа Віткоффом і Кушнером.

Згодом Зеленський повідомив, що почалися перемовини з Віткоффом і Кушнером.

Спецпосланець президента США Джаред Кушнер, перебуваючи у Києві, заявив, що президент США Дональд Трамп "сповнений рішучості" покласти край війні РФ проти України та зупинити загибель людей.

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