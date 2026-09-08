Глава МИД Эстонии встретился с Трампом-младшим: обсуждали Украину

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что в Таллинне провел длительную беседу об Украине со старшим сыном президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

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Дональд Трамп-младший на один день остановился в столице Эстонии по пути из Монголии во время поездки, связанной с казино-бизнесом. Цахкна рассказал ETV, что принял участие в ужине по приглашению американской стороны, и отметил, что "за столом довольно активно обсуждали Украину".

"Было очень интересно встретиться с человеком, который не является активным политиком, но в то же время обладает очень большим влиянием. Возможно, такие контакты с нетипичными людьми, близкими к администрации президента США, однажды могут пригодиться", - сказал министр.

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В то же время он отказался раскрывать подробности разговора.

"Визит Трампа-младшего в Таллинн состоялся на фоне поездок специальных представителей президента Трампа — Стива Виткоффа и Джареда Кушнера — в Москву и Киев в эти выходные. Они пытались возобновить переговоры о прекращении войны, которые зашли в тупик. Это был их первый визит в украинскую столицу", — напомнили журналисты.

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Визит посланников Трампа в Украину

Напомним, ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину.

Помимо специальных посланников президента США Дональда Трампа, в Украине с официальным визитом находятся представители европейских партнеров - Франции, Великобритании и Германии.

Зеленский начал встречу с посланниками Трампа Уиткоффом и Кушнером.

Впоследствии Зеленский сообщил, что начались переговоры с Уиткоффом и Кушнером.

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер, находясь в Киеве, заявил, что президент США Дональд Трамп "полн решимости" положить конец войне РФ против Украины и остановить гибель людей.

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