Российский олигарх Кремлев из ближайшего окружения Путина тайно профинансировал свадьбу сына Трампа на Багамах, - расследование СМИ

Российский олигарх Умар Кремлев, близкий к российскому диктатору Путину, тайно оплатил организацию свадьбы Дональда Трампа-младшего — старшего сына президента США. Среди гостей также была большая группа россиян.

Об этом говорится в расследовании ProPublica, которое ознакомилось с документами и пообщалось с людьми, присутствовавшими на свадьбе, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно о свадьбе?

Как отмечается, Кремлев оплатил аренду одного из частных островов, где проходил прием и где ночевали гости. Он также оплатил фейерверк, а его команда помогала организовать свадьбу.

Платежи, связанные со свадьбой, поступали от структуры в Дубае, связанной с Международной боксерской организацией (IBA), которую возглавляет Кремлев и которая известна рядом скандалов. Сама IBA финансируется российской государственной энергетической компанией "Газпром".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сын Трампа утверждает, что из Украины "убежали богачи": в Монако 50% Bugatti и Ferrari имеют украинские номера

Россияне среди гостей

Кремлев также был среди гостей свадьбы сына Трампа — как пишет ProPublica, он стоял вместе с большой группой гостей, "чье присутствие удивляло других приглашенных" и которые говорили по-русски.

По данным ProPublica, всего в списке гостей было около 50 человек. Среди них — зять Трампа-младшего Джаред Кушнер, Эрик Трамп.

Китайские государственные СМИ писали, что за несколько дней до свадьбы Трампа-младшего Кремлев находился в Китае в составе делегации, сопровождавшей Путина. Перед этим Путин наградил его государственной наградой — "Орденом Дружбы".

Что говорят у Трампа-младшего и Кремлева?

Представитель Трампа-младшего не опроверг, что Кремлев оплачивал свадебные расходы, объяснив, что тот является "личным другом" сына президента. Они, мол, познакомились через общего друга из мира охоты и сблизились благодаря любви к активному отдыху и боксу — Кремлев возглавляет Международную боксерскую ассоциацию, которую финансирует российская государственная энергетическая компания "Газпром".

Читайте также: Трамп предсказал окончание войны с Ираном и резкое падение цен на бензин

Пресс-секретарь Кремля также подтвердил "дружеские отношения" российского олигарха и Дональда Трампа-младшего, которые впервые встретились "несколько лет назад". Мужчины познакомились через общего друга из мира охоты.

Также там заявили, что олигарх "никогда не обсуждал политические вопросы ни с одним из своих американских друзей и знакомых".

Что касается сотрудничества IBA с "Газпромом", в окружении Кремлева заявили, будто спонсорский контракт "давно истек", но люди, близкие к организации, в беседе с журналистами предположили, что деньги до сих пор поступают из России.

Организация считает непонятным, почему именно российский олигарх помог оплатить свадьбу Трампа-младшего. Данные из открытых источников свидетельствуют, что Трамп-младший вполне мог оплатить свадьбу сам: недавно Forbes оценил его состояние примерно в $300 миллионов.

Трамп-младший женился на Беттине Андерсон на частном острове, где снимали фильм "Пираты Карибского моря" и картину о Джеймсе Бонде "Казино Рояль". Первый танец молодожены исполнили на втором частном острове неподалеку. Его аренда стоит около $100 тысяч за ночь — эти расходы оплатил Кремлев. Компания, организовавшая фейерверк, берет за такие шоу примерно $70 тысяч.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Эстонии встретился с Трампом-младшим: обсуждали Украину