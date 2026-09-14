Сибига призвал продлить санкции против российских олигархов: ЕС не должен поддаваться запугиванию РФ

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал Европейский Союз не ослаблять индивидуальные санкции против российских олигархов, связанных с режимом Владимира Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Х вечером 14 сентября.

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Сибига выступил против исключения Фридмана и Усманова из списка

По словам министра, отмену санкций против российских олигархов Михаила Фридмана и Алишера Усманова трудно понять в условиях усиления российской агрессии против Украины.

Сибига подчеркнул, что ближайшее окружение Путина и люди, способствующие российской агрессии, должны оставаться под ограничениями.

"Ближайшее окружение Путина и те, кто способствует российской агрессии, должны оставаться в санкционном списке", — заявил Сибига.

Министр отметил, что индивидуальные санкции позволяют блокировать деятельность людей, поддерживающих российскую военную машину. По его мнению, такие лица должны быть названы и привлечены к ответственности.

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Глава МИД призвал Европу усилить санкционное давление

Сибига также заявил, что продление индивидуальных санкций на 12 месяцев вместо нынешних шести месяцев стало бы сигналом для Кремля.

По его словам, это показало бы, что Европа не поддается запугиванию из-за эскалации со стороны России.

"Санкции эффективны только тогда, когда они обеспечивают долгосрочное, устойчивое и необратимое давление на протяжении всего времени, пока Россия продолжает свою агрессию", — добавил глава МИД.

Ранее стало известно, что Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе продлил санкционный режим против России лишь на семь дней — до полуночи 22 сентября. Словакия и Франция настаивают на исключении из санкционного списка Фридмана и Усманова.

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