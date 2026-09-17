Трамп готов подписать принятый законопроект о "адских санкциях" против РФ, - WSJ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готов подписать законопроект сенатора Линдси Грэма о "адских санкциях" против России, который накануне одобрила Палата представителей Конгресса США.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Белого дома, передает Цензор.НЕТ.

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Решение - за Трампом

Отмечается, что администрация Трампа оказывала давление на республиканское большинство в Палате представителей, чтобы обеспечить продвижение документа, инициированного сенатором Линдси Грэмом.

Член Палаты представителей Майкл Макколл (республиканец от штата Техас), выступивший автором этого законопроекта, утверждал, что его принятие до наступления зимних месяцев имеет важное значение, поскольку создает давление на российского диктатора Владимира Путина и его союзников до того, как РФ сможет нанести удар по гражданской инфраструктуре.

"Это ударит по ним там, где им действительно больно, и обеспечит необходимый рычаг влияния, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров. Это также создаст давление на Китай, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров, поскольку они также пострадают от этих пошлин", - сказал он.

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После успешного голосования в Палате представителей ключевые сторонники законопроекта праздновали его принятие.

"Народу Украины: вы не одиноки", - заявил сенатор Ричард Блументаль, выступивший соавтором инициативы.

Обращаясь к диктатору РФ Путину, он добавил: "Ваша экономика шатается. Мы собираемся задушить вашу военную машину".

Представитель Белого дома заявил, что Трамп планирует подписать этот законопроект.

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Законопроект Линдси Грэма о санкциях против России

В начале апреля 2025 года в Сенат США был внесен законопроект о новых санкциях против России, который предусматривал введение 500%-ной пошлины на импорт товаров из стран, продолжающих закупать российскую нефть и другое сырье. Соавторами документа стали сенаторы Линдси Грэм (республиканец) и Ричард Блюменталь (демократ).

10 июля 2026 года сенатор Линдси Грэм во время визита в Киев сообщил о достижении договоренности с администрацией Белого дома относительно новой версии законопроекта о санкциях против РФ.

28 июля Сенат США провел первое процедурное голосование по законопроекту о введении новых санкций против России и Ирана. Документ поддержали 86 сенаторов.

7 августа законопроект о масштабных санкциях против РФ и Ирана поддержало подавляющее большинство Сената США. За его принятие проголосовали 86 сенаторов, против - лишь 11.

16 сентября Палата представителей Конгресса СШАприняла законопроект о санкциях против России, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма. За документ проголосовали 262 конгрессмена, против - 159.

Законопроект предусматривает существенное усиление санкционного давления на Россию. В частности, он предоставляет президенту США полномочия вводить пошлины до 100% против стран, которые продолжают закупать российские энергоносители.

Теперь его должен подписать президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

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