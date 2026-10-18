УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10053 відвідувача онлайн
Новини Відносини Трампа та Путіна
1 592 27

Зеленський: Сподіваюся, Трамп змінить свої рішення та ставлення до Путіна

зеленський,трамп

Президент Володимир Зеленський сподівається, що американський лідер Дональд Трамп змінить свої рішення та ставлення до російського диктатора Володимира Путіна.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю NBC News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Оцінка дій Трампа

Зеленський заявив, що Україна хоче довіряти президенту США, однак вважає його останні рішення помилковими.

"Звісно, ми довіряємо Америці. Ми довіряємо двопартійній підтримці, і ми довіряємо президенту Сполучених Штатів… І я сподіваюся, що він змінить свої рішення, оскільки, на мою думку, це все – помилки. Вони не допоможуть ні нам, ні США", - заявив президент.

Читайте також: Трамп вкотре підтверджує, що стоїть на боці кровожерливого бандита, - Блюменталь

Чому не можна порівнювати Україну з РФ

Крім того, глава держави наголосив, що не можна порівнювати Україну з Росією, а його із Путіним.

"Ми не можемо порівнюватися із Росією. Не можна порівнювати мене з Путіним. Він окупував нас. Його солдати вбивали дорослих і дітей. Він терорист. Тому я сподіваюся, що президент Трамп буде дуже чітким у цій позиції", - сказав Зеленський.

Загроза втрати американської допомоги

Також президент заявив, що "якщо США офіційно стануть на бік Росії, ми не зможемо встояти".

"Якщо Сполучені Штати підтримають Путіна — це трагедія, історична помилка і велика трагедія", - сказав очільник держави.

Він додав, що без американської підтримки Україні буде надзвичайно важко продовжувати боротьбу.

Читайте також: США пропонують тристоронню зустріч із Путіним, але підтвердження від РФ немає, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (27424) путін володимир (13779) США (22979) Трамп Дональд (8502)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Закрийте хтось ротяку цьому пекельному клоуну, поки трамп з маском вже відкрито не став на сторону рф. Власне, зелена мерзота саме цього і добивається.
показати весь коментар
18.10.2026 20:11 Відповісти
+6
Тому що воно не піде, поки не виконає свої оманські домовленості.
показати весь коментар
18.10.2026 20:20 Відповісти
+6
показати весь коментар
18.10.2026 20:26 Відповісти

Завантаження...

 
 