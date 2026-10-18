Зеленський: Сподіваюся, Трамп змінить свої рішення та ставлення до Путіна
Президент Володимир Зеленський сподівається, що американський лідер Дональд Трамп змінить свої рішення та ставлення до російського диктатора Володимира Путіна.
Про це глава держави сказав в інтерв'ю NBC News, повідомляє Цензор.НЕТ.
Оцінка дій Трампа
Зеленський заявив, що Україна хоче довіряти президенту США, однак вважає його останні рішення помилковими.
"Звісно, ми довіряємо Америці. Ми довіряємо двопартійній підтримці, і ми довіряємо президенту Сполучених Штатів… І я сподіваюся, що він змінить свої рішення, оскільки, на мою думку, це все – помилки. Вони не допоможуть ні нам, ні США", - заявив президент.
Чому не можна порівнювати Україну з РФ
Крім того, глава держави наголосив, що не можна порівнювати Україну з Росією, а його із Путіним.
"Ми не можемо порівнюватися із Росією. Не можна порівнювати мене з Путіним. Він окупував нас. Його солдати вбивали дорослих і дітей. Він терорист. Тому я сподіваюся, що президент Трамп буде дуже чітким у цій позиції", - сказав Зеленський.
Загроза втрати американської допомоги
Також президент заявив, що "якщо США офіційно стануть на бік Росії, ми не зможемо встояти".
"Якщо Сполучені Штати підтримають Путіна — це трагедія, історична помилка і велика трагедія", - сказав очільник держави.
Він додав, що без американської підтримки Україні буде надзвичайно важко продовжувати боротьбу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль