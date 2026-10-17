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Новини Санкції США проти Росії
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Трамп вкотре підтверджує, що стоїть на боці кровожерливого бандита, - Блюменталь

блюменталь,річард

Сенатор-демократ Річард Блюменталь, співавтор "закону Грема", різко розкритикував президента США Дональда Трампа за його відмову запроваджувати нові кроки для тиску на Росію за цим законом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі у Х.

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"Дональд Трамп вкотре підтверджує, що стоїть на боці кровожерливого бандита та тих, хто сприяє російській військовій машині, і проти більшості американців, їхніх представників в обох палатах Конгресу та наших європейських союзників", - написав Блюменталь.

Він наголосив, що дане рішення Трампа не має нічого спільного з національною безпекою США, а пов’язані виключно з підлабузництвом перед Володимиром Путіним

"Сподіваюся, що мої колеги-республіканці приєднаються до мене у засудженні цього підлого та боягузливого вчинку", - додав Блюменталь.

Що передувало?

Президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ, який призупиняє дію закону про санкції проти Росії та Ірану, що передбачав можливість запровадження мит до 100% проти країн, які купують російські енергоносії.

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Автор: 

путін володимир (13766) Трамп Дональд (8490) Блюменталь Річард (49)
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Топ коментарі
+30
Трамп з прутіним, воєнні злочинці, що убивають українців!!!
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17.10.2026 10:12 Відповісти
+20
Що трамп ************ було ясно ще до того як тупий баран став призедентом.
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17.10.2026 10:17 Відповісти
+19
Україна "бажає" трампу одне: щоб ти тварь прорашистська ЗДОХЛО, разом зі своїм другом путлєром; тільки В СТРАШНИХ МУКАХ і повільно
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17.10.2026 10:18 Відповісти

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