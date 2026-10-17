Трамп вкотре підтверджує, що стоїть на боці кровожерливого бандита, - Блюменталь

Сенатор-демократ Річард Блюменталь, співавтор "закону Грема", різко розкритикував президента США Дональда Трампа за його відмову запроваджувати нові кроки для тиску на Росію за цим законом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі у Х.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Дональд Трамп вкотре підтверджує, що стоїть на боці кровожерливого бандита та тих, хто сприяє російській військовій машині, і проти більшості американців, їхніх представників в обох палатах Конгресу та наших європейських союзників", - написав Блюменталь.

Він наголосив, що дане рішення Трампа не має нічого спільного з національною безпекою США, а пов’язані виключно з підлабузництвом перед Володимиром Путіним.

"Сподіваюся, що мої колеги-республіканці приєднаються до мене у засудженні цього підлого та боягузливого вчинку", - додав Блюменталь.

Що передувало?

Президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ, який призупиняє дію закону про санкції проти Росії та Ірану, що передбачав можливість запровадження мит до 100% проти країн, які купують російські енергоносії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США продовжили послаблення санкцій щодо закордонних активів "Лукойлу"