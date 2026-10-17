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Новости Санкции США против России
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Трамп в очередной раз подтверждает, что стоит на стороне кровожадного бандита, - Блюменталь

Блюменталь, Ричард

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь, соавтор "закона Грэма", резко раскритиковал президента США Дональда Трампа за его отказ принимать новые меры давления на Россию в рамках этого закона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте в Х.

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"Дональд Трамп в очередной раз подтверждает, что стоит на стороне кровожадного бандита и тех, кто способствует российской военной машине, и против большинства американцев, их представителей в обеих палатах Конгресса и наших европейских союзников", - написал Блюменталь.

Он подчеркнул, что данное решение Трампа не имеет ничего общего с национальной безопасностью США, а связано исключительно с подхалимством перед Владимиром Путиным

"Надеюсь, что мои коллеги-республиканцы присоединятся ко мне в осуждении этого подлого и трусливого поступка", — добавил Блюменталь.

Что этому предшествовало?

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, приостанавливающий действие закона о санкциях против России и Ирана, который предусматривал возможность введения пошлин до 100% против стран, закупающих российские энергоносители.

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Автор: 

путин владимир (22034) Трамп Дональд (8448) Блюменталь Ричард (48)
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Топ комментарии
+30
Трамп з прутіним, воєнні злочинці, що убивають українців!!!
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17.10.2026 10:12 Ответить
+20
Що трамп ************ було ясно ще до того як тупий баран став призедентом.
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17.10.2026 10:17 Ответить
+19
Україна "бажає" трампу одне: щоб ти тварь прорашистська ЗДОХЛО, разом зі своїм другом путлєром; тільки В СТРАШНИХ МУКАХ і повільно
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17.10.2026 10:18 Ответить

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