Трамп в очередной раз подтверждает, что стоит на стороне кровожадного бандита, - Блюменталь

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь, соавтор "закона Грэма", резко раскритиковал президента США Дональда Трампа за его отказ принимать новые меры давления на Россию в рамках этого закона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте в Х.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Дональд Трамп в очередной раз подтверждает, что стоит на стороне кровожадного бандита и тех, кто способствует российской военной машине, и против большинства американцев, их представителей в обеих палатах Конгресса и наших европейских союзников", - написал Блюменталь.

Он подчеркнул, что данное решение Трампа не имеет ничего общего с национальной безопасностью США, а связано исключительно с подхалимством перед Владимиром Путиным.

"Надеюсь, что мои коллеги-республиканцы присоединятся ко мне в осуждении этого подлого и трусливого поступка", — добавил Блюменталь.

Что этому предшествовало?

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, приостанавливающий действие закона о санкциях против России и Ирана, который предусматривал возможность введения пошлин до 100% против стран, закупающих российские энергоносители.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США продолжили ослабление санкций в отношении зарубежных активов "Лукойла"