Зеленский: Надеюсь, Трамп изменит свои решения и отношение к Путину
Президент Владимир Зеленский надеется, что американский лидер Дональд Трамп изменит свои решения и отношение к российскому диктатору Владимиру Путину.
Об этом глава государства заявил в интервью NBC News, сообщает Цензор.НЕТ.
Оценка действий Трампа
Зеленский заявил, что Украина хочет доверять президенту США, однако считает его последние решения ошибочными.
"Конечно, мы доверяем Америке. Мы доверяем двухпартийной поддержке, и мы доверяем президенту Соединенных Штатов… И я надеюсь, что он изменит свои решения, поскольку, на мой взгляд, это все — ошибки. Они не помогут ни нам, ни США", — заявил президент.
Почему нельзя сравнивать Украину с РФ
Кроме того, глава государства подчеркнул, что нельзя сравнивать Украину с Россией, а его — с Путиным.
"Мы не можем сравниваться с Россией. Нельзя сравнивать меня с Путиным. Он оккупировал нас. Его солдаты убивали взрослых и детей. Он террорист. Поэтому я надеюсь, что президент Трамп будет очень четким в этой позиции", — сказал Зеленский.
Угроза потери американской помощи
Также президент заявил, что "если США официально встанут на сторону России, мы не сможем устоять".
"Если Соединенные Штаты поддержат Путина — это трагедия, историческая ошибка и большая трагедия", — сказал глава государства.
Он добавил, что без американской поддержки Украине будет чрезвычайно трудно продолжать борьбу.
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