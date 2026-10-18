Зеленский: Надеюсь, Трамп изменит свои решения и отношение к Путину

Президент Владимир Зеленский надеется, что американский лидер Дональд Трамп изменит свои решения и отношение к российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом глава государства заявил в интервью NBC News, сообщает Цензор.НЕТ.

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Оценка действий Трампа

Зеленский заявил, что Украина хочет доверять президенту США, однако считает его последние решения ошибочными.

"Конечно, мы доверяем Америке. Мы доверяем двухпартийной поддержке, и мы доверяем президенту Соединенных Штатов… И я надеюсь, что он изменит свои решения, поскольку, на мой взгляд, это все — ошибки. Они не помогут ни нам, ни США", — заявил президент.

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Почему нельзя сравнивать Украину с РФ

Кроме того, глава государства подчеркнул, что нельзя сравнивать Украину с Россией, а его — с Путиным.

"Мы не можем сравниваться с Россией. Нельзя сравнивать меня с Путиным. Он оккупировал нас. Его солдаты убивали взрослых и детей. Он террорист. Поэтому я надеюсь, что президент Трамп будет очень четким в этой позиции", — сказал Зеленский.

Угроза потери американской помощи

Также президент заявил, что "если США официально встанут на сторону России, мы не сможем устоять".

"Если Соединенные Штаты поддержат Путина — это трагедия, историческая ошибка и большая трагедия", — сказал глава государства.

Он добавил, что без американской поддержки Украине будет чрезвычайно трудно продолжать борьбу.

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