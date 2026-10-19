Без Украины не будет окончательных решений о завершении войны, — министр обороны Польши

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что окончательные решения о завершении российско-украинской войны невозможно принимать без участия Украины. Он также подчеркнул необходимость привлечения европейских государств к переговорам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет польский телеканал TVP Kraków.

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Косиняк-Камыш назвал условие для мирных переговоров

Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прокомментировал предложения о возможном саммите по миру в Украине с участием США, России и Китая.

По его словам, без Украины невозможно принять окончательные решения о завершении войны. Он также отметил, что переговоры должны проходить с участием европейских государств.

"Сложно говорить о принятии окончательных решений без участия Украины. Таким образом, форматов встреч может быть очень много, но я не представляю себе другого формата, кроме как с участием Украины и европейских государств, который гарантировал бы Украине стабильность и мир", — подчеркнул глава польского Минобороны.

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В СМИ обсуждают встречу Трампа, Путина и Си Цзиньпина

По информации СМИ, российский диктатор Владимир Путин предложил президенту США Дональду Трампу и лидеру Китая Си Цзиньпину встретиться в следующем месяце, чтобы обсудить войну в Украине.

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что не располагают информацией о возможной встрече лидеров трех стран.

В то же время государственный секретарь США Марко Рубио 19 октября во время визита в Узбекистан подтвердил, что стороны обсуждали возможную встречу Трампа, Путина и Си Цзиньпина.

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