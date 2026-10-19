Зеленський не хоче зупиняти війну. Час комусь іншому вести перемовини від імені України, - Трамп

Президент США Дональд Трамп знову заявив, що Володимир Зеленський "не хоче закінчення війни", тому "настав час комусь іншому вести переговори від імені України".

Про це він заявив журналістам перед Білим домом, інформує Цензор.НЕТ.

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Про Зеленського

Коментуючи війну в Україні, Трамп заявив: "Зеленський не надто сприяє врегулюванню ситуації. Думаю, він не хоче зупиняти війну. Мені здається, він не хоче, щоб це припинилося".

Водночас президент США додав: "Але я хочу, щоб люди не гинули".

На запитання, чи готовий він домовлятися про завершення війни без Зеленського, Трамп відповів ствердно:

"Зеленський — людина, яка мала врегулювати цю війну вже давно. Якби він послухав мене, то давно уклав би набагато кращу угоду, і мільйон людей були б живі. Пам'ятаєте зустріч в Овальному кабінеті? — він би давно все врегулював. Усе, що я можу зробити, щоб закінчити війну, незалежно від того, є хтось там чи ні. Можливо, Зеленському настав час доручити переговори комусь іншому. Я думаю, що настав час комусь іншому вести переговори від імені України".

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Реакція на заяву Зеленського

Трамп також відреагував на слова Зеленського про те, що хтось опинився "на неправильному боці історії".

"Зеленський не знає, про що говорить... Ми надали Україні значну допомогу. А що Україна дала нам натомість? Нічого. Пам’ятайте про це", — сказав він.

Президент США заявив, що за час війни територіальна ситуація майже не змінилася, водночас Україна зазнала величезних людських втрат.

"Що сталося? Лінія фронту майже не зрушилася. Майже нічого не змінилося територіально, але мільйон людей, величезна кількість людей загинула. Вони втрачають своє чоловіче населення", — сказав Трамп.

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Росія й можлива зустріч із Сі

Трампа запитали, чи запланована в нього зустріч із лідером КНР Сі Цзіньпіном.

"Ні, але я провів би таку зустріч. Не так заради України. Тому що Росія, відверто кажучи, поводиться цілком нормально щодо України. Вони не так багато роблять. Те саме з Китаєм. Ми б провели зустріч, щоб обговорити ядерну зброю та денуклеаризацію", — сказав Трамп.

Напередодні The Wall Street Journal повідомила, що російський диктатор Володимир Путін запропонував трьом лідерам зустрітися, щоб обговорити завершення війни.

Starlink

Журналістка запитала Трампа, хто віддав наказ про припинення роботи Starlink в Україні. Він відповів: "Я не знаю, хто це був, але хотів би це з'ясувати".

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