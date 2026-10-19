Зеленский не хочет останавливать войну. Пора кому-то другому вести переговоры от имени Украины, — Трамп

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что Владимир Зеленский "не хочет окончания войны", поэтому "настало время, чтобы кто-то другой вел переговоры от имени Украины".

Об этом он заявил журналистам перед Белым домом, сообщает Цензор.НЕТ.

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О Зеленском

Комментируя войну в Украине, Трамп заявил:"Зеленский не слишком способствует урегулированию ситуации. Думаю, он не хочет останавливать войну. Мне кажется, он не хочет, чтобы это прекратилось".

В то же время президент США добавил: "Но я хочу, чтобы люди не гибли".

На вопрос, готов ли он договариваться о завершении войны без Зеленского, Трамп ответил утвердительно: "Все, что я могу сделать, чтобы закончить войну, независимо от того, есть ли там кто-то или нет. Я думаю, что пришло время кому-то другому вести переговоры от имени Украины".

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Реакция на заявление Зеленского

Трамп также отреагировал на слова Зеленского о том, что кто-то оказался "на неправильной стороне истории".

"Зеленский не знает, о чем говорит... Мы оказали Украине значительную помощь. А что Украина дала нам взамен? Ничего. Помните об этом", — сказал он.

Президент США заявил, что за время войны территориальная ситуация почти не изменилась, в то же время Украина понесла огромные человеческие потери.

"Почти ничего не изменилось в территориальном плане, но погиб миллион человек, огромное количество людей. Они теряют свое мужское население", — сказалТрамп.

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Россия и возможная встреча с Си

Трампа спросили, запланирована ли у него встреча с лидером КНР Си Цзиньпином.

"Нет, но я бы провел такую встречу. Не столько ради Украины. Потому что Россия, откровенно говоря, ведет себя вполне нормально в отношении Украины. Они не так много делают. То же самое с Китаем. Мы бы провели встречу, чтобы обсудить ядерное оружие и денуклеаризацию", — сказал Трамп.

Накануне The Wall Street Journal сообщила, что российский диктатор Владимир Путин предложил трем лидерам встретиться, чтобы обсудить завершение войны.

Starlink

Журналистка спросила Трампа, кто отдал приказ о прекращении работы Starlink в Украине. Он ответил: "Я не знаю, кто это был, но хотел бы это выяснить".

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