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Новости Удары по энергетике Сбой в работе Starlink
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Starlink не работает на скорости 130–161 км/ч на фронте, 28 подстанций пострадали от обстрелов РФ, - Зеленский

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Президент Владимир Зеленский после совещания по ситуации в областях заявил, что российские удары вывели из строя 28 подстанций и другие важные энергообъекты. Также на различных участках фронта украинские военные средства, оснащенные системой Starlink, перестают функционировать на скорости 130–161 километр в час.

Об этом он сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

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Энергетика и отопительный сезон

По словам Зеленского, после очередной волны российских атак были повреждены 28 подстанций и другие важные объекты энергетики. Во всех регионах продолжаются восстановительные работы, электричество постепенно возвращают людям. Президент поблагодарил ремонтные бригады и сотрудников энергетических компаний.

На совещании также заслушали доклад премьер-министра о подготовке инфраструктуры к отопительному сезону. По словам Зеленского, определены приоритетные направления для правительственных структур, энергетических компаний, областных и местных властей.

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ПВО и партнеры

Министр обороны, министр иностранных дел и команда Офиса президента, по словам Зеленского, получили неотложные задачи по установлению контактов с партнерами, которые могут как можно быстрее оказать поддержку украинской ПВО.

"Есть политические договоренности, которые не выполнены на рабочем уровне. Есть также задержки с поставками отдельных видов жизненно необходимого снабжения на уровне Министерства обороны США", — заявил президент. Какие именно договоренности и виды поставок он имеет в виду, он не уточнил.

Вечером, по его словам, состоится дополнительное совещание по итогам всех контактов дня. "Рассчитываю на конкретные результаты", — добавил Зеленский.

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Турели против "шахедов"

Вместе с министром обороны, Главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым и командующим Воздушными силами на совещании определили дополнительные возможности по производству турелей, которые, по словам Зеленского, "очень хорошо показали себя" в противодействии "шахедам".

Заказы увеличивают, а все организационные, финансовые и производственные процессы должны максимально ускорить.

Есть также поручение относительно контактов со странами Балтии в контексте поддержки украинской логистики. Зеленский ожидает доклада МИД.

Starlink и Starshield

Отдельно президент рассказал об отчете Главнокомандующего ВСУ о ситуации со Starlink и Starshield.

  • По его словам, на различных участках фронта оборудование перестает функционировать при скорости 130–161 км/ч.

    Это, по его словам, тормозит украинскую фронтовую логистику и ограничивает использование дронов различных типов, в частности мидлстрайков и перехватчиков реактивных "шахедов".

"Сегодня на всех уровнях это нужно еще раз обсудить с партнерами. Скорость имеет значение для защиты жизни", — заявил он.

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Автор: 

Зеленский Владимир (26258) ПВО (4162) энергетика (3796) отопительный сезон (571) война в Украине (9419)
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Топ комментарии
+13
Если Украина не избавиться от этого посланца Машиаха - ей хана.
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19.10.2026 16:19 Ответить
+10
Закрийте пельку цьому проклятому клоуну з пекла. А хто як не зеленський зробив все можливе, щоб його в США послали на буй собачий? Тільки послали не чортового клоуна, а всіх жителів України. Бо можуть собі це дозволити. У зеленського всі родичі давно евакуйовані за кордон. Чому посла немає в США вже пів року? Неначасі? Господи! Виборці клоуна. Що ви наробили!!
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19.10.2026 16:26 Ответить
+9
кацап, ми й не таке переживали, от тобі буде точно -хана.
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19.10.2026 16:23 Ответить

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