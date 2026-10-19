Starlink не работает на скорости 130–161 км/ч на фронте, 28 подстанций пострадали от обстрелов РФ, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский после совещания по ситуации в областях заявил, что российские удары вывели из строя 28 подстанций и другие важные энергообъекты. Также на различных участках фронта украинские военные средства, оснащенные системой Starlink, перестают функционировать на скорости 130–161 километр в час.
Об этом он сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.
Энергетика и отопительный сезон
По словам Зеленского, после очередной волны российских атак были повреждены 28 подстанций и другие важные объекты энергетики. Во всех регионах продолжаются восстановительные работы, электричество постепенно возвращают людям. Президент поблагодарил ремонтные бригады и сотрудников энергетических компаний.
На совещании также заслушали доклад премьер-министра о подготовке инфраструктуры к отопительному сезону. По словам Зеленского, определены приоритетные направления для правительственных структур, энергетических компаний, областных и местных властей.
ПВО и партнеры
Министр обороны, министр иностранных дел и команда Офиса президента, по словам Зеленского, получили неотложные задачи по установлению контактов с партнерами, которые могут как можно быстрее оказать поддержку украинской ПВО.
"Есть политические договоренности, которые не выполнены на рабочем уровне. Есть также задержки с поставками отдельных видов жизненно необходимого снабжения на уровне Министерства обороны США", — заявил президент. Какие именно договоренности и виды поставок он имеет в виду, он не уточнил.
Вечером, по его словам, состоится дополнительное совещание по итогам всех контактов дня. "Рассчитываю на конкретные результаты", — добавил Зеленский.
Турели против "шахедов"
Вместе с министром обороны, Главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым и командующим Воздушными силами на совещании определили дополнительные возможности по производству турелей, которые, по словам Зеленского, "очень хорошо показали себя" в противодействии "шахедам".
Заказы увеличивают, а все организационные, финансовые и производственные процессы должны максимально ускорить.
Есть также поручение относительно контактов со странами Балтии в контексте поддержки украинской логистики. Зеленский ожидает доклада МИД.
Starlink и Starshield
Отдельно президент рассказал об отчете Главнокомандующего ВСУ о ситуации со Starlink и Starshield.
- По его словам, на различных участках фронта оборудование перестает функционировать при скорости 130–161 км/ч.
Это, по его словам, тормозит украинскую фронтовую логистику и ограничивает использование дронов различных типов, в частности мидлстрайков и перехватчиков реактивных "шахедов".
"Сегодня на всех уровнях это нужно еще раз обсудить с партнерами. Скорость имеет значение для защиты жизни", — заявил он.
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