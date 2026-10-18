Рубио об ограничениях в работе Starlink для Украины: Это никак не связано с Белым домом

Администрация президента США Дональда Трампа "не имеет никакого отношения" к ограничению работы Starlink в Украине, никто не приказывал снижать скорость.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в беседе с прессой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

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"Это просто случилось"

Так, Рубио спросили о том, кто ответственен за ограничение работы систем Starlink в Украине.

Он рассказал, что система Starshield в настоящее время недоступна для Украины, хотя Киев ведет переговоры о доступе к этому продукту для нанесения ударов на большие расстояния по России.

"Starshield — это оборонный продукт, военный продукт. И, как я уже говорил, это то, чем пользуются наши вооруженные силы — вооруженные силы США. Сейчас он недоступен для Украины, и этот вопрос находится на стадии обсуждения. В настоящее время ведутся переговоры о том, как именно они хотели бы его использовать", — отметил госсекретарь.

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Что касается того, что президент Владимир Зеленский указал на преднамеренность ограничений работы Starlink для украинских военных, Рубио отверг эти обвинения.

"Я не уверен, что Зеленский знает, о чем говорит, но это не было сделано умышленно. Мы к этому не имеем никакого отношения… Никто не приказывал снижать скорость Starlink. Это просто произошло, но, как я понимаю, скорость уже восстановлена. Все вернулось к прежнему состоянию. Хотя это касается именно Starlink. Они использовали Starlink для своих дронов", — пояснил Рубио.

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Не связано с Белым домом

Он добавил, что Белый дом не издавал приказ снижать скорость работы Starlink для Украины.

"Да, я не знаю, какая у них теория, но это никак не связано с Белым домом. Я видел отчет об этом на днях. Это просто категорически неправда. Никто в Белом доме не приказывал никому замедлять интернет или снижать скорость, чтобы определенные дроны не могли им пользоваться. Но, как я понимаю, система снова работает", — отметил Рубио.

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Ограничения в работе Starlink в Украине