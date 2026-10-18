Рубио об ограничениях в работе Starlink для Украины: Это никак не связано с Белым домом
Администрация президента США Дональда Трампа "не имеет никакого отношения" к ограничению работы Starlink в Украине, никто не приказывал снижать скорость.
Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в беседе с прессой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Это просто случилось"
Так, Рубио спросили о том, кто ответственен за ограничение работы систем Starlink в Украине.
Он рассказал, что система Starshield в настоящее время недоступна для Украины, хотя Киев ведет переговоры о доступе к этому продукту для нанесения ударов на большие расстояния по России.
"Starshield — это оборонный продукт, военный продукт. И, как я уже говорил, это то, чем пользуются наши вооруженные силы — вооруженные силы США. Сейчас он недоступен для Украины, и этот вопрос находится на стадии обсуждения. В настоящее время ведутся переговоры о том, как именно они хотели бы его использовать", — отметил госсекретарь.
Что касается того, что президент Владимир Зеленский указал на преднамеренность ограничений работы Starlink для украинских военных, Рубио отверг эти обвинения.
"Я не уверен, что Зеленский знает, о чем говорит, но это не было сделано умышленно. Мы к этому не имеем никакого отношения… Никто не приказывал снижать скорость Starlink. Это просто произошло, но, как я понимаю, скорость уже восстановлена. Все вернулось к прежнему состоянию. Хотя это касается именно Starlink. Они использовали Starlink для своих дронов", — пояснил Рубио.
Не связано с Белым домом
Он добавил, что Белый дом не издавал приказ снижать скорость работы Starlink для Украины.
"Да, я не знаю, какая у них теория, но это никак не связано с Белым домом. Я видел отчет об этом на днях. Это просто категорически неправда. Никто в Белом доме не приказывал никому замедлять интернет или снижать скорость, чтобы определенные дроны не могли им пользоваться. Но, как я понимаю, система снова работает", — отметил Рубио.
Ограничения в работе Starlink в Украине
- 14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничения установлены на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.
- Впоследствии эту информацию подтвердил Сергей Бескрестнов (Флеш). По его словам, ограничения также могут затруднить использование дронов-перехватчиков реактивных шахидов.
- Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield — так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.
- Позже экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что работу сети восстанавливают со скоростью до 160 км/ч.
- В то же время Илон Маск заявил, что не он устанавливает ограничения для Starshield, которым пользуется Украина. Эту систему контролирует правительство США, а не компания SpaceX.
- По данным Reuters,приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.
- 16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль